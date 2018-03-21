《異動股》騰訊（００７００）今日放榜，現漲２％逼近歷史高位

《經濟通通訊社２１日專訊》騰訊（００７００）將於今日放榜，現隨市漲１﹒６７％，報

４７４﹒４元；成交約２３４萬股，涉資１１﹒０８億元。盤中高見４７５元，歷盡個餘月，終

於再逼近４７６﹒６元歷史新高。

摩根士丹利早前發表報告指，維持騰訊「增持」投資評級，但目標價由５００元升至５５０

元，因ＥＰＳ水平更高。大摩料，去年第四季集團業績穩健，但個人電腦遊戲有季節性影響，料

今年遊戲業務繼續強勁，廣告及支付業務繼續帶來利潤，而電貿及線下有關投資成為騰訊下一階

段策略發展。

大摩表示，調低騰訊去年第四季銷售預測４％，因遊戲業務表現季節性較弱，料第四季整體

收入仍達６６０億元（人民幣．下同），按年升５０％，按季升１％，料遊戲業務繼續保持強勢

，料去年第四季遊戲收入２４９億元，按年升３５％，按季跌７％。

另一方面，高盛證券發表報告指，繼續看好騰訊業務，料去年第四季收入升５７％，至６８

９億元，非通用會計盈利升４１％至１７４億元。 高盛調高騰訊今明兩年總收入及非通用會計

純利預測，而２０１８年及１９年分別升２％及９％至３３５４億及４５３５億元，１８年及１

９年盈利分別升６％及１０％至９０３億元及１１７０億元，主要由於線上遊戲業務主導，及其

他業務收入更為樂觀。該行將目標價由４３８元升至５３５元。

另外，騰訊公司與中國物流與採購聯合會簽署戰略合作協議，聯合發布雙方首個合作項目－

－區塊供應鏈聯盟鏈及雲單平台。標誌騰訊區塊鏈正式落地物流場景。

此外，早前總理李克強表示，過去一些「互聯網＋」的企業總是到海外上市，現在已經要求

有關部門完善境內上市的制度措施，歡迎他們回歸Ａ股，同時要為境內的創新創業企業上市創造

更加有利的、符合法律規定的條件。（ｆｆ）

