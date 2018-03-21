《午市前瞻》藍籌業績推動，港股氣氛轉好上望３２６００點

《經濟通通訊社２１日專訊》油價升至三個月高位，帶動美股市場投資氣氛，美元匯價回升

，美股三大指數跟隨反彈，道指升１１６點報２４７２７點。除外圍利好因素外，港股今早亦受

業績炒作帶動，市場氣氛明顯較早前活躍，將於日內公布業績的重磅股騰訊（００７００）造好

，另外昨日（２０日）公布業績的潤地（０１１０９）更領漲藍籌，最終在內房、內銀及石油股

發力下，港股高見３１９７８點升４２８點，最終港股半日升３８１點，暫收報３１９３１點，

半日總成交７８９﹒０５億。

國指升１６５點或１﹒３１％，報１２７６２點。滬指升１５點或０﹒４７％，報３３０６

點。



＊騰訊放榜在即試頂位，潤地成最強藍戰士＊



騰訊（００７００）料於今日收市後放榜，今炒高見４７５﹒６元，升１﹒８４％，報４７

５﹒２元；港交所（００３８８）跌０﹒１５％，報２７３﹒６元；匯控（００００５）升

０﹒４５％，報７７﹒３元；長實（０１１１３）升０﹒５８％，報６９﹒８５元。

潤地（０１１０９）昨日公布去年純利增１８％勝預期，多間大行唱好，當中中金維持目標

價３９﹒１２元，買入評級不變，潤地今早發力揚７﹒１８％，暫收報３０﹒６元，為最佳表現

藍籌。同日公布業績的碧桂園（０２００７）去年純利按年增１﹒２６倍，獲高盛續予買入評級

，升至目標價至２５﹒５元，今漲４﹒６７％，暫收１７﹒０２元。另外，部分內房股亦見大灣

區概念炒作，龍湖地產（００９６０）升４﹒０９％，報２４﹒２元；龍光地產

（０３３８０）升７﹒５４％，報１２﹒８４元；世茂房（００８１３）升４﹒３８％，報２２

﹒６５元。中海外（００６８８）更漲６﹒３％，報２９﹒５５元，

內銀股連日走勢平平，但今日港股造好下終發力上揚，建行（００９３９）升１﹒６６％，

報８﹒５６元；農行（０１２８８）升１﹒７７％，報４﹒６１元；工行（０１３９８）升

１﹒６％，報６﹒９８元；招行（０３９６８）升１﹒７６％，報３４﹒６５元；中行

（０３９８８）升１﹒１６％，報４﹒３６元。

瑞聲（０２０１８）逆市走軟，跌１﹒３２％，報１５６﹒９元，暫為表現最差藍籌。



＊內險股個別發展，油價創月高三桶油造好＊



內險股亦造好，平保（０２３１８）業績勝預期，全年股息每股１﹒５元增１倍，平保暫升

１﹒３７％，報９２﹒５元；平保持有的眾安在綫（０６０６０）亦公布去年全年業績盈轉虧，

被大和唱淡輸大市及降目標價至６０元，眾安最終午收６４﹒６５元，跌５﹒７６％。新華保險

（０１３３６）去年純利按年僅增加９％，遭瑞信降目標至５０﹒５元，新華現軟７﹒９０％，

報４０﹒８元。

油價周二（２１日）創月內新高，因中東局勢緊張及委內瑞拉產量可能下滑，蓋過美國原油

產量不斷增加對油價的負面影響，「三桶油」順勢炒高，中石化（００３８６）升３﹒０３％，

報６﹒７９元；中海油（００８８３）升３﹒３３％，報１１﹒８元；中石油（００８５７）升

３﹒５６％，報５﹒５３元。



＊姚浩然：待騰訊放榜後再作部署＊



時富資產管理董事總經理姚浩然對《經濟通通訊社》表示，市場關注聯儲局議息，雖然預計

加息機會為百分百，但市場仍然關注加息步伐會否加快。而港股如繼續在大藍籌業績良好的氣氛

影響之下，將可繼續拾級而上，由於３２０００點至３３０００點之間不大阻力，因此港股以

３２５００點至３２６００點作上望目標。

姚氏表示，內險股未來表現會較參差，建議投資者需要從保費增長動力、新增業務價值增長

及經紀數目方面去分析險企，預料平保表現會比新保表現好。

另外，騰訊即將於今日放榜，雖然不少券商均於績前已上調公司目標價，但他建議未有貨的

投資者可以待騰訊放榜後再作部署。（姚浩然持有平保及騰訊股份）（ｆｆ、ｇｌ）

