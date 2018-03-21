《經濟通通訊社２１日專訊》中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）副首席執行官
陳心穎於業績記者會表示，對旗下科技子公司的上市計劃一直持開放態度，但會根據市場狀況及
業務發展披露上市時間。管理層澄清，未有回應有關陸金所的上市計劃。
陳心穎表示，去年科技業務的盈利不俗，過去十年於科技發展的投資金額達５００億元（人
民幣．下同），未來十年會投放最少１０００億元，未來科技板塊會繼續維持強勁的盈利增長。
去年平保金融科技與醫療科技業務淨利潤按年升近１﹒４倍，至逾１４６億元。（ｃｈ）
21/03/2018 16:08
平保：澄清無回應陸金所上市計劃，科技子公司根據市況上市
《經濟通通訊社２１日專訊》中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）副首席執行官
陳心穎於業績記者會表示，對旗下科技子公司的上市計劃一直持開放態度，但會根據市場狀況及
業務發展披露上市時間。管理層澄清，未有回應有關陸金所的上市計劃。
陳心穎表示，去年科技業務的盈利不俗，過去十年於科技發展的投資金額達５００億元（人
民幣．下同），未來十年會投放最少１０００億元，未來科技板塊會繼續維持強勁的盈利增長。
去年平保金融科技與醫療科技業務淨利潤按年升近１﹒４倍，至逾１４６億元。（ｃｈ）
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