《經濟通通訊社２１日專訊》騰訊（００７００）主席兼首席執行官馬化騰於全年業績記者
會表示，中國預託證券（ＣＤＲ）為近期熱話，但會否回歸Ａ股需視乎政策可行性及當中的技術
因素，重申若然條件成熟將會考慮回歸Ａ股。
對於騰訊股價近期急升，總裁劉熾平指未有特別關注股價，會聚焦長遠發展，期望作出具前
瞻性的投資項目，他表示，最終價值將會反映在股價上，但目前並無拆細股票計劃。（ｌｙ）
21/03/2018 19:03
騰訊重申條件成熟，考慮回歸Ａ股，無拆細股票計劃
《經濟通通訊社２１日專訊》騰訊（００７００）主席兼首席執行官馬化騰於全年業績記者
會表示，中國預託證券（ＣＤＲ）為近期熱話，但會否回歸Ａ股需視乎政策可行性及當中的技術
因素，重申若然條件成熟將會考慮回歸Ａ股。
對於騰訊股價近期急升，總裁劉熾平指未有特別關注股價，會聚焦長遠發展，期望作出具前
瞻性的投資項目，他表示，最終價值將會反映在股價上，但目前並無拆細股票計劃。（ｌｙ）
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