《美元走勢－羅明立》鮑威爾是鷹是鴿，貿易問題是戰是和，暫觀望

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０６﹒５３ １０６﹒３８ １０６﹒４１

歐元╱美元 １﹒２２７３ １﹒２２４６ １﹒２２６２

英鎊╱美元 １﹒４０１８ １﹒４００１ １﹒４００８

美元╱瑞郎 ０﹒９５６１ ０﹒９５４５ ０﹒９５４８

美元╱港元 ７﹒８４６２ ７﹒８４３２ ７﹒８４５４

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《美元走勢》聯儲局貨幣政策會議前美匯指數走高至９０﹒４５水平，這次會議加息

０﹒２５％已無懸念，市場關注新主席鮑威爾首次主持會議後的發言，對未來貨幣政策，特別是

會否暗示今年加息次數增至４次。由於鮑威爾在之前國會作證時言論似較強硬，投資者在議息前

有平美元淡倉的行動，引致美元走強，但未有偏離近期的波動區間，相信市場仍然以觀望為主。

此外，美國關稅政策將是市場另一焦點，加拿大、墨西哥及澳洲外，其他貿易夥伴仍然未能

獲得豁免，這次貿易政策的改變應以針對中國為主，而特朗普的管治團隊已面目全非，新人多屬

強硬派；而中國政府在「兩會」後的重要人事調整已到位，管治應更為順利及有效，相信未來中

美之間的角力將更激烈。雖然中國現時維持溫和對應，但未必會一直讓步，貿易問題最終是戰是

和，暫時難以判斷，金融市況仍然會複雜多變。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １０６﹒３０ １０４﹒３０ １０６﹒８０

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２２９０ １﹒２１７０ １﹒２３４０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

