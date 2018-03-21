吉利（００１７５）全年賺１０６億人幣增逾倍，息２９港仙

《經濟通通訊社２１日專訊》吉利（００１７５）公布，截至２０１７年１２月底止年度業

績，溢利１０６﹒３３億元（人民幣．下同），按年增１﹒０８倍。每股基本盈利１﹒１９元。

末期息０﹒２９港元。

期內收益９２７﹒６１億元，按年增７３％；毛利１７９﹒８１億元。（ｈｏ）



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