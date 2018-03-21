大新金融（４４０）全年純利５４億增１﹒９倍，息１﹒０３元

《經濟通通訊社２１日專訊》大新金融（００４４０）公布截至２０１７年１２月３１日年

度業績，全年純利５４﹒０５億元，按年增１８５﹒７％，持續經營業務每股盈利４﹒７元，派

息１﹒０３元。

期內，淨利息收入為３９﹒３５億元。經營收入為５４﹒９９億元。（ｈｏ）



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