《經濟通通訊社２１日專訊》大新金融（００４４０）公布截至２０１７年１２月３１日年
度業績，全年純利５４﹒０５億元，按年增１８５﹒７％，持續經營業務每股盈利４﹒７元，派
息１﹒０３元。
期內，淨利息收入為３９﹒３５億元。經營收入為５４﹒９９億元。（ｈｏ）
＊有關業績的詳情，請參閱公司正式之通告＊
21/03/2018 12:22
大新金融（４４０）全年純利５４億增１﹒９倍，息１﹒０３元
《經濟通通訊社２１日專訊》大新金融（００４４０）公布截至２０１７年１２月３１日年
度業績，全年純利５４﹒０５億元，按年增１８５﹒７％，持續經營業務每股盈利４﹒７元，派
息１﹒０３元。
期內，淨利息收入為３９﹒３５億元。經營收入為５４﹒９９億元。（ｈｏ）
＊有關業績的詳情，請參閱公司正式之通告＊
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