《外資精點》美銀美林：平保盈利及派息增長潛力高，維持買入

《經濟通通訊社２１日專訊》中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）公布，去年錄

得純利８９０﹒８８億元人民幣，按年增加４２﹒８％。美銀美林發表報告指，今年平保的業績

公告作出更多披露，反映未來強勁的利潤和派息增長潛力，維持「買入」評級，目標價為

１０６﹒０８港元。

美銀報告指出，最新披露的資料令人看到平保積極的一面，包括：（１）控股公司所持自由

現金約為３８０億人民幣，同比增長８％－這反映了未來派息可用的現金；（２）營業利潤同比

增長３５％，此穩定的收益來源不受波動的投資收入影響；（３）剩餘利益按年增長３６％。

報告說，平保整體２０１７財年業績好於預期，驚喜來自全年每股派息加倍至１﹒５元人民

幣（派息比率３１％），反映平安對派息較高的承諾而且無集資壓力。第四季度盈利（２３０億

人民幣）尤其強勁，主要由於一次性投資收益１０８億元人民幣。平保第四季為壽險業務預留了

１４０億元人民幣的額外儲備。理論上，中國政府債券收益率已經轉為正值壽險公司不需要提供

額外的儲備，（ｃｌ）



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