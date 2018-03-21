《再戰明天》聯儲局公布議息結果，中石油、國壽和雷蛇派業績

《經濟通通訊社２１日專訊》聯儲局公布議息結果，澳洲公布就業及失業數據。



＊聯儲局公布議息結果，主席鮑威爾開記者會＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨１２：３０ａｍ，瑞典央行副總裁佛洛登談論央行歷

史和貨幣發展。

２：００ａｍ，美聯儲聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）宣布利率決議，料由１﹒５％－

１﹒７５％上調至１﹒２５％－１﹒５％，之後公布聲明。２：３０ａｍ，美聯儲主席鮑威爾舉

行利率記者會。

明早４：００ａｍ，新西蘭央行宣布利率決議，料維持息率於１﹒７５％。



＊歐洲央行總裁德拉吉參加歐洲理事會會議＊



明早１０：００ａｍ，中國國新辦舉行發布會，請國家互聯網信息辦公室副主任莊榮文、福

建省常務副省長張志南等介紹數字中國建設峰會有關情況，並答記者問。

明日，歐洲央行總裁德拉吉參加歐洲理事會會議（至３月２３日）。

明午４：３０ｐｍ，歐洲央行執委勞滕施萊格在ＩＮＧ集團主辦的題為「金融分化或整合」

圓桌會議上參與小組討論。４：２５ｐｍ，瑞士央行公布２０１７年年報。



＊澳洲公布就業及失業數據＊



在數據方面，明早８：３０ａｍ，澳洲公布２月失業率，料維持於５﹒５％；就業人口變動

料由１﹒６萬升上２萬。

明午１２：３０ｐｍ，日本公布１月全產業活動指數，月率料由０﹒５％降至下滑１﹒８％

。１：００ｐｍ，日本公布２月超市銷售。１：３０ｐｍ，日本公布２月東京百貨業銷售。

４：００ｐｍ，法國公布３月服務業採購經理人指數，料由５７﹒４降至５７；３月綜合採

購經理人指數料由５７﹒３降至５７。３月製造業採購經理人指數料由５５﹒９降至５５﹒５。

此外，台灣公布２月失業率，料由３﹒６８％升上３﹒７％。

４：３０ｐｍ，德國公布３月服務業採購經理人指數，料由５５﹒３降至５５；綜合採購經

理人指數料由５７﹒６降至５７；製造業採購經理人指數料由６０﹒６降至５９﹒８。



＊中石油、國壽和雷蛇派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：中國石油（００８５７）、中國生物製藥（０１１７７

）、亞洲水泥（中國）（００７４３）、中國鋁業（０２６００）、利豐（００４９４）、雷蛇

（０１３３７）、麗新發展（００４８８）、麗新國際（００１９１）、麗豐控股（０１１２５

）、有線寬頻（０１０９７）、海螺水泥（００９１４）中信證券（０６０３０）、京信通信

（０２３４２）、中國電力（０２３８０）、中國人壽（０２６２８）、亞洲金融（００６６２

）等。

香港國際建投（００６８７）開股東特別大會。（ｈｏ）

