《經濟通通訊社２１日專訊》市場消息指，毛記葵涌（０１７１６）於中午截止公開發售，
初步統計錄得超額認購５２００倍，成為史上超購王。
毛記葵涌經營《１００毛》雜誌及「毛記電視」網站及應用程式，按每股１元至１﹒２元發
售６７５０萬股新股，其中９０％作配售股份，１０％作公開發售，集資規模６７５０萬至８１
００萬元。以每手２０００股計算，入場費為２４２４﹒１８元。毛記葵涌預料於本月２８日起
在主板掛牌。獨家保薦人為長雄證券。（ｊｎ）
21/03/2018 19:18
【ＩＰＯ反應】傳毛記葵涌超額認購５２００倍，為史上超購王
《經濟通通訊社２１日專訊》市場消息指，毛記葵涌（０１７１６）於中午截止公開發售，
初步統計錄得超額認購５２００倍，成為史上超購王。
毛記葵涌經營《１００毛》雜誌及「毛記電視」網站及應用程式，按每股１元至１﹒２元發
售６７５０萬股新股，其中９０％作配售股份，１０％作公開發售，集資規模６７５０萬至８１
００萬元。以每手２０００股計算，入場費為２４２４﹒１８元。毛記葵涌預料於本月２８日起
在主板掛牌。獨家保薦人為長雄證券。（ｊｎ）
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