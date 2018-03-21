騰訊：去年手遊收入同比增長５９％，視頻訂購用戶增至６２６０萬

《經濟通通訊社２１日專訊》騰訊（００７００）公布截至去年底止第四季及去年全年業績

，合併月活躍帳戶達９﹒８８６億，同比增長１１﹒２％。春節後，合併月活躍帳戶超過１０億

。

不過，ＱＱ空間：智能終端月活躍帳戶同比下跌９﹒１％至５﹒５４０億。

個人電腦客戶端遊戲收入同比增長１３％至約１２８億元（人民幣．下同），主要受益於《

地下城與勇士》及《英雄聯盟》的增長。

活躍用戶數因用戶向移動終端整體轉移而下滑，而收入則受到去年第四季虛擬道具銷售推廣

活動減少的影響。於未來季度，受用戶向移動終端轉移的影響，個人電腦端遊戲收入可能仍會面

臨壓力。將通過組織專業電子競技比賽、推廣爆發性新遊戲（如《絕地求生》及《堡壘之夜》等

），並發掘《深海迷航》等創新遊戲類型。



＊去年智能手機遊戲收入同比增長５９％＊



另外，智能手機遊戲收入同比增長５９％至１６９億元。活躍用戶數保持穩健，而ＡＲＰＵ

環比下降。

集團為射擊類遊戲《穿越火線手遊》推出生存模式，大大擴展了用戶基礎，但並未立即商業

化。本季多款角色扮演遊戲已進入用戶鞏固階段，故收入環比減少。通過推出新遊戲品類鞏固了

在智能手機遊戲領域的領先地位。集團已推出兩款絕地求生手機遊戲。

為迄今錄得最高日活躍帳戶的生存射擊品類遊戲，而《絕地求生：全軍出擊》的日活躍帳戶

亦表現不俗。目前，專注於用戶體驗，而該等遊戲尚未開始商業化。集團於去年１２月推出《Ｑ

Ｑ飛車手遊》，其日活躍帳戶成功突破２０００萬，並實現穩健收入。



＊集團視頻訂購用戶進一步增至約６２６０萬＊



此外，財富管理平台「理財通」截至今年１月末資產管理總規模逾３０００億元。微眾銀行

截至去年年末管理的貸款餘額逾１０００億元，同時保持較低的不良貸款率收費增值服務註冊帳

戶同比增長２２％至１﹒３５億，主要受視頻及音樂流媒體服務帶動。

騰訊視頻按移動日活躍帳戶及付費訂購量計成為中國領先的網絡視頻平台。移動視頻日活躍

帳戶同比增長４４％至去年第四季的１﹒３７億，而集團的訂購用戶數同比增長１２１％至去年

底的５６００萬。截至今年２月底，集團視頻訂購用戶進一步增至約６２６０萬。

集團去年網絡廣告業務收入同比增長４９％。（ｃｙ）

