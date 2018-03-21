《小傳日記》藍戰績優彈完散，魚缸走勢好波動！

《小傳日記》花旗國魚缸禮拜一（２０日）喺科技佬嘅大插下全線急瀉，雖然噚日

Ｆａｃｅｂｏｏｋ繼續潛水，但油價彈起超過兩巴仙，帶動道指反彈１１６點，報２４７２７。

香江呢個禮拜有幾隻重磅藍戰士派成績表，平保（０２３１８）就喺噚日魚缸收工後放榜，

舊年賺多咗４３巴仙，遠勝「孖屐」預期，而且全年派息仲多咗一倍，今朝競價時段已經爆上近

４巴仙，加上ＱＱ（００７００）喺今日（２１日）收市後放榜，喺兩個大隻佬嘅支撐下，魚缸

早段一度最多飆高４２８點，高見３１９７８，衝破埋上個月嘅低位反彈浪浪頂，約３１８００

點。

中午之後，祖國有報道話平保今年冇計劃分拆陸金所香江上市，嚇到唔少缸友趁平保仲喺高

位嘅時候食胡散水，大市氣氛即時一片風聲鶴唳，ＱＱ亦都插水，搞到魚缸一度倒插１６８點，

低見３１３８１，魚缸最終跌１３５點，報３１４１４，差Ｄ守唔住條５０天線

（３１４０４），全日高低波幅有成５９６點，缸友心情有如坐過山車一樣！

國指唔見咗７５點報１２５２１。ＱＱ放榜前夕，北水持續湧入魚缸，單隻ＱＱ全日成交就

高達近１３３億銀，平保成交都超過１２３億，成個魚缸成交就有１５２９億銀，比噚日多咗

２４巴仙。



＊藍戰發業績初段幾出色，高開後散水好友心都碎＊



近日萬眾觸目嘅藍戰士平保、吉利（００１７５）同ＱＱ，波動幅度真係大到嚇死人，少Ｄ

信心嘅缸友相信好易被震走。平保宣布上年度淨利８９０億人仔，按年增４３巴仙，好過孖屐預

期。匯證、高盛等都睇好，分別睇１０６銀及１１３銀，不過股價一開波高開近４巴仙，之後早

段再高見９４﹒８銀創近兩個月高，下午就因為傳出陸金所今年無上市計劃，腳軟逾３巴仙，報

８８﹒３銀，不過公司之後就澄清話管理層未有回應過陸金所上市計劃，只係話亦下科技子公司

只係根據市況而定上市計劃。街坊新華保險（０１３３６）就受重傷，舊年多賺近９巴仙唔夠省

鏡，瑞信德銀都出手削目標，前者仲話只值５０﹒５銀，搞到新保急瀉一成收３９﹒８５銀，慘

。

吉利命運亦一樣，全年多賺逾倍勝預期，但缸友都係趁好消息出貨，股價之後倒跌，仲愈踩

愈深，埋單計唔見逾６巴仙，報２５﹒８銀，現穿頭破腳。

至於大家一直期待嘅ＱＱ，初段由於缸友憧憬公司業績，股價上到４７５﹒６銀，差Ｄ挑戰

到４７６﹒６銀歷史新高，不過之後竟然大幅倒跌，跪低十幾蚊，倒跌最多逾１巴仙，好彩之後

好友出返場支持，最終腳軟唔夠１巴仙，報４６２﹒６銀。等咗咁耐，ＱＱ收市後終於揭盅，第

四季多賺９８巴仙至２０８億人仔勝預期，全年盈利亦升７４巴仙至７１５億人仔，派末期息８

８港仙，勁呀。股王果然無令粉絲失望！



＊進軍菲律賓銀娛好開心，破頂後乏力沽壓確難敵＊



賭股阿哥銀娛（０００２７）旗下公司獲菲律賓娛樂同博彩公司發出臨時博彩牌照，消息刺

激銀娛飛起近３巴仙，一度去到７２﹒５銀插旗，創近四年高，只係埋單微跌，報７０﹒８銀。

公司早前估計，臨時牌照發出後，長灘島綜合度假村項目動工，投資額達３９億銀，都唔細架！

油價升返，「三桶油」祖國石油（００８５７）、祖國石化（００３８６）、中海油

（００８８３）有約２巴仙進帳，而昆能（００１３５）績後就獲大摩唱好，只係午後突然倒跌

近４巴仙，報７﹒０８銀。睇嚟去年多賺逾６倍都幫唔到手喎！而另一方面，舜宇

（０２３８２）今日再破頂，高見１７１﹒６銀，高過野村「他屐」１６０銀，不過之後就無升

跌，收市報１５９﹒８銀。

ＡＩＡ（０１２９９）亦喺創６９﹒８５銀上市新高後腳軟，全日無咗逾１巴仙，報

６７﹒９５銀。



＊神州磚頭佬放榜齊走高，潤地獲唱好落鑊好風騷＊



神州磚頭佬今日表現勇猛，省鏡業績仲要加埋大灣區概念支持，潤地（０１１０９）今日幾

乎全日把守住藍籌升幅榜首位，噚日公布嘅核心盈利稍勝預期，今日即有多問大行護航炒高，野

村更畀「最牛他屐」３９﹒９５銀叫大家「掃貨」，潤地一度彈上３１﹒４銀，升破所有主要平

均線。潤地最終以３０﹒０５銀埋單，全日彈起５巴仙，勁！街坊碧桂園（０２００７）亦唔輸

蝕，早前宣布上年賺多１﹒２６倍，獲高盛睇好買入，升「他屐」到２５﹒５銀，碧桂園全日抽

高超過１巴仙，收報１６﹒４６銀，碧桂園今個月已經累漲成１７巴仙，認真威水。

雅居樂（０３３８３）亦圍埋開ｐａｒｔｙ，宣布上年多賺逾１﹒６倍，預售金額按年增

５２巴仙，今日股價即飛到上１６﹒４４銀，即使尾市升幅收窄，埋單都依然升近５巴仙，報

１５﹒９４銀。朋友仔中海外（００６８８）今日亦升逾４巴仙，以２９銀埋單。

花樣年（０１７７７）主席潘軍好威咁話今年合同銷售目標係３００億人仔，目標希望

２０２０年更加要突破千億，見佢咁有信心，缸友似乎表示支持，花樣年今日埋單報１﹒５４銀

，全日漲６巴仙。



＊中金都睇低敏實好失威，大劉願接貨利福系落鑊＊



藍戰士放榜初段成功吸引缸友目光，但部分個股啱啱公布嘅成績單就唔係個個缸友都滿意，

敏實（００４２５）上年賺多１８巴仙，派息８５仙，不過就畀摩通降低「他屐」到４０銀，維

持中性評級，敏實今日裂口低開，最低見３７﹒６銀，收市蒸發１２巴仙，報３９銀。

永達汽車（０３６６９）去年雖然賺多７７巴仙，末期息派０﹒３３６銀，但亦被中金調低

「他屐」到１５﹒９銀，維持買入評級，永達汽車今日插超過１１巴仙，以８﹒５８銀埋單。

金風科技（０２２０８）後日（２３日）放榜，今日即成功炒上超過七年高位，一度彈上

１５﹒８２銀，雖然之後升幅收窄，但埋單仍漲６巴仙，報１５﹒２銀。

利福系畀卡塔爾投資局掟貨，利福國際（０１２１２）今日復賽，話大股東大劉（劉鑾鴻）

會接貨，持股量增持至近七成，復牌急衝高，雖然曾經低見１２﹒４銀，但埋單前更彈番彈

１３﹒０６銀，最終埋單都升４巴仙，報１３銀。利福中國（０２１３６）都獲大劉接貨，埋單

抽高近１５巴仙報２﹒４４銀。請請！



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