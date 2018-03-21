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即市新聞

21/03/2018 11:57

《真知灼見－溫灼培》Ｇ２０討論無結果，看周五美國關稅執行期限

　　《真知灼見》本周初有三項看似互不相關的事件發生，但當串連一起又值得我們細想。首先
，於周一（１９日）晚的Ｇ２０財長及中央銀行大會議上，法國財長勒梅爾趁機與美國財長努欽
交談。交談後據法國財長所指，他有信心美國會對從歐盟進口的鋼材及鋁給予關稅豁免。到了周
二（２０日）早上，日本經濟產業大臣世耕弘成在記者會上指，日本很大機會也可獲美國豁免鋼
、鋁關稅。另外，路透社引述美國官員指，特朗普政府將於本周五（２３日）藉「３０１智識產
權」調查，對一系列來自中國的貨物徵收總值６００億美元關稅。而路透社進一步引述有關消息
指，就是針對中國的關稅被制定不來，也不會如徵鋼鋁關稅般於短時間內執行。相反，會給予中
國較長時間作回應。

＊美國或豁免歐盟及日本鋼鋁關稅＊

　　就上述三事項，市場上有陰謀論者認為，美國似乎是想以豁免歐盟及日本關稅，以拉攏她們
在貿易上聯手對付中國。不過，筆者對有關論點不認同。就是美國想拉攏歐盟，相信歐盟也不會
聽從於美國。首先，相信歐盟不想失去中國這個龐大市場。其次，誰敢擔保美國對付完中國後轉
過頭來不會對付歐盟。所以對歐盟而言，最有利是要美國保持「自由貿易」狀態，而非傾向保護
主義。假使法國財長及日本經濟產業大臣兩者所說正確，歐盟及日本真可獲美國豁免關稅，筆者
反而會覺得，在現今環球千絲萬縷的經濟形勢下，加上美國政府正面對嚴峻的財政及貿易「雙赤
」，特朗普政府似乎是知難而退，「豁免」只是個下台階而已。假使美國政府對付不了歐盟，相
信也對付不了中國。也是說，自上月中特朗普政府牽起的一連串貿易戰憂慮，很快或將告一段落


＊不能完全排除歐美爆發貿易戰＊

　　當然，上述筆者作出分析的大前提是假設歐盟及日本可獲美國豁免鋼材關稅下而作出。但實
際上歐盟及日本是否真能獲豁免現在仍是未知數。截止今早（２１日），美國仍未宣布會豁免歐
盟及日本鋼鋁關稅。而於昨晚Ｇ２０大會結幕詞上，Ｇ２０只謂各國在貿易上仍需進一步溝通，
但沒講到達成了甚麼協議。而據加拿大財長莫奈所指，現各國更理解美國所謂的自由貿易協議原
意。所以現階段我們不能完全排除歐美爆發貿易戰的可能性。
　　筆者只能謂，假使歐美貿易戰沒發生，筆者會繼續看好歐元、澳元及日圓。至於實際情況如
何，待本周五關稅的執行期限到，一切將自有分曉。暫料歐元於１﹒２２至１﹒２５美元上落。
《恆生銀行高級投資市場經理　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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