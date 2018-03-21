《港股透視－麥德光》騰訊（００７００）回報空前絕後？

《港股透視》長和系的創辦人李嘉誠終於到了退休之年，也是時候為長和（００００１）自

１９７２年１１月上市以來的投資回報作結。根據長和的官方資料，若投資者自長和上市一直持

有其股票，到目前因改組而兼持長實（０１１１３），總值約相當於原來投資的１５００倍，平

均每年升值超過１７％；如計及多年所收股息並假設以息買股，目前總值應超過５０００倍，平

均每年升值超過２０％。長和為長情股東所帶來的投資回報確實驕人，但相對此期間香港房地產

價格的升幅，也許相去不遠－李家深水灣大宅升值的幅度應不遑多讓！



＊投資長和與投資香港房產＊



若以股票的投資回報排列，股王騰訊（００７００）應是空前，是否絕後則需時間才能證明

了！騰訊在２００４年６月上市，若投資者一直持有其股票，總值已超過原來投資的６３０倍，

即平均每年升值超過５８％；期間總派息相當於原來每股１１﹒８８元，相比騰訊上市以來的股

價升幅，算是微不足道。騰訊的主要創辦人馬化騰在騰訊的股權從上市時的１４﹒４％減至目前

的８﹒６％，實際所持股票減少了三成二。反而，騰訊的財務投資者Ｎａｓｐｅｒｓ，在騰訊上

市至今一股不少，目前所持股權為３３﹒２％，總值１８８５億美元，惟在南非交易所上市的

Ｎａｓｐｅｒｓ目前市值僅約１２６０億美元，Ｎａｓｐｅｒｓ在騰訊的投資實屬瑰寶。



＊騰訊神話與中國開放態度＊



將長和與騰訊作比較，由於生於不同時空，兩者成功之道各有不同，最重要是反映不同年代

各有不同的機會，成功者不應抱有「時不我與」的態度。長和發跡於香港地產市場，後來亦發展

國際業務，但成績應不及被形容為「彈丸之地」的香港的地產市場業務，可見「小市場」不是沒

有機會的。騰訊作為中國互聯網增值服務的主要創始者之一，在這個龐大的市場，自然有更大更

多的機會，但「大市場」是否企業長勝的保證，中國互聯網增值服務未來的發展趨勢應會提供重

要的答案。中國對外資參與互聯網增值服務一直有嚴格的限制，當年騰訊被視為外資投資公司，

但能通過巧妙安排而開展這些業務，反映中國對外資在服務行業的準入其實已頗為包容開放。



＊中國服務業發展須符國情＊



中國未來會走更為開放的道路，在剛閉幕的１３屆全國人大一次會議中獲高度肯定，其中對

服務業的準入應會更為開放。中國未來的互聯網增值服務，若能在養老、醫療、教育、金融等備

受關注的領域發揮作用，應得到國家更多的支持。騰訊擁有中國最大的網上個人通訊平台，自然

有最大的服務網絡優勢；惟目前騰訊的主要收入來源仍在網上遊戲，官方媒體對不少用戶沉迷網

上遊戲已有批評，看來騰訊應加快發展其他更符合國情的互聯網增值服務。騰訊雖被視為國企，

但事實上最大股東為一外資企業，在中國服務業對外開放中，還有國企的「護身符」嗎？

（筆者電郵：３８８ｓｔｏｃｋｐｉｃｋｓ＠ｇｍａｉｌ﹒ｃｏｍ）

