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即市新聞

21/03/2018 10:47

《策略縱橫－陳寶明》聯儲局加息，借貸需注意

　　《策略縱橫》過往一個月，國際金融市場至今仍然波動不爾，由於中國和俄羅斯政府改選，
加上美總統提倡美國優先的保護主義，市場避險情緒高漲，資金不理之前債市的劇挫，流入債券
，令債市價格回穩；而股市則靠良好的企業業績和有利經濟因素支撐，但是沒有能量上衝。短期
而言，特朗普因素仍是影響環球金融市場的因數，走勢恐怕仍是要向下。
　　特朗普政府已提出擴張性的稅改方案，預計因減稅吸引資金回流返美，從而收緊全球資金流
，加息對資金及資本市場必將產生收縮效應。加上預料今年美經濟轉好，通脹壓力上升，從而令
聯儲局不斷提升利率。由於香港是經濟發展外向度很高的經濟體，美國減稅及加息必然最後會對
香港經濟及股樓產生影響，初步數據顯示港匯對美元由三月初的７﹒８２轉弱至７﹒８４水平，
當達到７﹒８５水平金管局干預套戥後，港元拆息或難維持低位，是值得警惕。
　　最重要的是未來聯儲局逐漸收縮資產負債表，市場上的貨幣供應逐漸減少，流動資金短缺問
題會加強和加快泡沫市場的回落，流動性不大但對利率敏感的地產市場，就有很大的下滑風險問
題。以澳洲為例，儘管央行以通脹低為理由，零售和工資增長偏低，遲遲不肯加息，避免令摃扞
比例高的悉尼及墨爾本房地產泡沫崩潰，但近期房價連續多個月下滑，儘管幅度不大，跌勢卻有
加強的趨勢。原因是海外投資者面對州政府施加高昂的額外徵稅，例如地產印花稅和土地稅
（８－１０％）而退出市場。尤有甚者，客戶投訴銀行濫借，職員沒有完全盡職審查，甚至為了
獲取更多佣金，串謀貪污和詐騙貸款，是近期專責調查銀行委員會公開聆訊的結果。當然房市走
下坡，所有不良事件都會逐漸被人揭發追究，收回房貸和出現供款困難和斷供，令人擔心澳洲房
市會加快調整，這對香港和加拿大房市可作借鏡。
　　在波濤洶湧的環境下，還是要老生常談：要管理風險，減輕負債和投資要保本為上。
《退休投資顧問及經濟師　陳寶明》

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