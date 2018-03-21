《嬈望大中華－彭藹嬈》中國製造有多高端？

《嬈望大中華》這個題目是筆者多年來不斷地對中國經濟的一個疑問。

大約十年前，中國政府已經開始改革經濟結構。當時是希望把低增值的製造業由南方往中西

部遷移，騰出土地給高增值的產業，當時並沒有很仔細地說明什麼是「高增值的產業」。

十年過去，中國製造業已經面目全非。現在高端製造業是中國經濟的動力。



＊高端製造業是中國經濟的動力＊



２０１８年１月至２月，高技術產業增加值同比增長１１﹒９％，比全國工業增加值同比實

際增長７﹒２％快。其中，新能源汽車（萬輛）同比增長１７８﹒１％，集成電路增長

３３﹒３％，工業用機器人的製造增長２５﹒１％。

這些高技術製造反映了中國的產業概括來說是由高端、高科技產業帶動。這些產業有些是供

給國內市場，有些是供給出口市場，這說明海外市場也依賴著中國的高新技術產品出口。

筆者不是想把中國的產業吹噓一番。而是，想讓讀者更瞭解中國今天的經濟面貌。「看今知

未來」－筆者想讓讀者們思考一下中國未來發展的勢頭在何方。



＊高端製造業令國內投資也在轉型＊



當高科技生產增長加快，投資在這些產業也會隨之而增加。

２０１７年，中國在高科技製造業的投資增長１７％。２０１８年１月至２月，工業機械人

製造業投資同比增長８１﹒８％；航空航天器設備製造業投資增長７０﹒３％；通信設備製造業

投資增長７０﹒２％；工業自動控制系統裝置投資增長３３﹒８％。

筆者認為這些投資代表著未來製造業和消費的走勢。雖然我們未必親眼看到這些投資和產品

，但是筆者希望用這些數字令讀者感受一下中國經濟未來的動力。



＊消費亦是高端轉型的例子＊



２０１８年１月至２月，全國網上零售額１２２７１億元，同比增長３７﹒３％，佔社會消

費品零售總額比重約為１４％。

網上零售就不用多說了，讀者們都可能用過中國網上購物的ＡＰＰ，一站式下單、運輸及付

款，使消費者毫不費勁。筆者可以概括地評價，中國已經在網購方面具有領先的地位。



＊經濟問題有待解決＊



不過，高端產業也增加國內的貧富差距。高端產業令其管理層收入豐厚，但是貧窮的百姓如

果不在高端產業工作，可能未能從中獲到更高的薪金。今天的中國經濟追求質量的提升，筆者希

望未來中國能拉近貧富差距。《ＩＮＧ銀行大中華經濟師 彭藹嬈》

