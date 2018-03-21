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21/03/2018 16:12

吉利平保績後倒挫，港股升逾４００點後跌１３５點，收３１４１４

　　《經濟通通訊社２１日專訊》華爾街股市隔晚（２０日）反彈，受惠於油價升至三個月高位
，帶動投資氣氛，道指升１１６點報２４７２７點。港股今日有多隻藍籌放榜，加上潤地
（０１１０９）等內房股和「三桶油」跑出，港股高開２６２點報３１８１１後，最多曾漲
４２８點，高見３１９７８，惟未能重上三萬二關口。可是，吉利（００１７５）中午公布業績
後表現疲弱，加上和平保（０２３１８）衝高後獲利回吐，在拖累大市倒跌，最多曾跌１６８點
，低見３１３８１點。最終港股未能收復失地，收跌１３５點或０﹒４３％，報３１４１４點，
上落波幅達５９６點。主板成交１５２８﹒５３億元，較上日增２３﹒７９％。
　　國指跌７５點或０﹒６０２％，報１２５２１點。滬指跌９點或０﹒２９％，報３２８０點


＊吉利績後倒跌藍籌包尾，平保倒跌新保重創一成＊

　　吉利雖然全年多賺逾倍，但由於在月內已累漲一定水平，在中午放榜後終見回吐，曾低見
２５﹒７元失守十天線（２６﹒２８５元），最終仍下跌６﹒１８％，報２５﹒８元，為本日最
差表現藍籌。將於收市後公布業績的騰訊（００７００）表現亦偏軟，下跌０﹒８６％，報
４６２﹒６元，盤中曾高見４７５﹒６元。
　　多隻內險股公布業績，平保業績遠勝預期，早段表現突出，曾高見９４﹒８元，但在午後隨
板塊倒跌，加上曾傳出公司表示陸金所未有上市計劃，但其後公司管理層澄清，未有回應有關陸
金所的上市計劃。平保最終軟３﹒２３％，報８８﹒３元。新保（０１３３６）的業績表現則遜
預期，德銀大削其目標價三成並降評級，最終報３９﹒８５元，下跌１０﹒０５％。中國太平（
００９６６）下跌４﹒１２％，報２９﹒１元。
　　重磅股方面，匯控（００００５）軟０﹒１３％，報７６﹒８５元；港交所（００３８８）
下跌１﹒７５％，報２６９﹒２元；中移動（００９４１）下跌０﹒７６％，報７２﹒３元。

＊潤地升５％領漲藍籌，舜宇友邦早段破頂後回軟＊

　　內房領漲藍籌，潤地最多曾漲近一成，高見３１﹒４元，最終收升５﹒２５％，報
３０﹒０５元，為本日最佳表現藍籌；中海外（００６８８）上升４﹒３２％，報２９元；碧桂
園（０２００７）上升１﹒２３％，報１６﹒４６元。而融創中國（０１９１８）亦上升
３﹒３％，報３１﹒３５元。
　　外圍油價隔晚漲逾２％，刺激「三桶油」全線造好，中石化（００３８６）上升２﹒２８％
，報６﹒７４元；中石油（００８５７）上升２﹒４３％，報５﹒４７元；中海油
（００８８３）上升１﹒９３％，報１１﹒６４元。
　　舜宇（０２３８２）和友邦（０１２９９）於早段曾創上市新高，分別高見１７１﹒６元及
６９﹒８５元，但其後隨市走軟。舜宇最終無升跌，報１５９﹒８元；友邦跌１﹒２４％，報６
７﹒９５元。（ａｌ）

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