吉利平保績後倒挫，港股升逾４００點後跌１３５點，收３１４１４

《經濟通通訊社２１日專訊》華爾街股市隔晚（２０日）反彈，受惠於油價升至三個月高位

，帶動投資氣氛，道指升１１６點報２４７２７點。港股今日有多隻藍籌放榜，加上潤地

（０１１０９）等內房股和「三桶油」跑出，港股高開２６２點報３１８１１後，最多曾漲

４２８點，高見３１９７８，惟未能重上三萬二關口。可是，吉利（００１７５）中午公布業績

後表現疲弱，加上和平保（０２３１８）衝高後獲利回吐，在拖累大市倒跌，最多曾跌１６８點

，低見３１３８１點。最終港股未能收復失地，收跌１３５點或０﹒４３％，報３１４１４點，

上落波幅達５９６點。主板成交１５２８﹒５３億元，較上日增２３﹒７９％。

國指跌７５點或０﹒６０２％，報１２５２１點。滬指跌９點或０﹒２９％，報３２８０點

。



＊吉利績後倒跌藍籌包尾，平保倒跌新保重創一成＊



吉利雖然全年多賺逾倍，但由於在月內已累漲一定水平，在中午放榜後終見回吐，曾低見

２５﹒７元失守十天線（２６﹒２８５元），最終仍下跌６﹒１８％，報２５﹒８元，為本日最

差表現藍籌。將於收市後公布業績的騰訊（００７００）表現亦偏軟，下跌０﹒８６％，報

４６２﹒６元，盤中曾高見４７５﹒６元。

多隻內險股公布業績，平保業績遠勝預期，早段表現突出，曾高見９４﹒８元，但在午後隨

板塊倒跌，加上曾傳出公司表示陸金所未有上市計劃，但其後公司管理層澄清，未有回應有關陸

金所的上市計劃。平保最終軟３﹒２３％，報８８﹒３元。新保（０１３３６）的業績表現則遜

預期，德銀大削其目標價三成並降評級，最終報３９﹒８５元，下跌１０﹒０５％。中國太平（

００９６６）下跌４﹒１２％，報２９﹒１元。

重磅股方面，匯控（００００５）軟０﹒１３％，報７６﹒８５元；港交所（００３８８）

下跌１﹒７５％，報２６９﹒２元；中移動（００９４１）下跌０﹒７６％，報７２﹒３元。



＊潤地升５％領漲藍籌，舜宇友邦早段破頂後回軟＊



內房領漲藍籌，潤地最多曾漲近一成，高見３１﹒４元，最終收升５﹒２５％，報

３０﹒０５元，為本日最佳表現藍籌；中海外（００６８８）上升４﹒３２％，報２９元；碧桂

園（０２００７）上升１﹒２３％，報１６﹒４６元。而融創中國（０１９１８）亦上升

３﹒３％，報３１﹒３５元。

外圍油價隔晚漲逾２％，刺激「三桶油」全線造好，中石化（００３８６）上升２﹒２８％

，報６﹒７４元；中石油（００８５７）上升２﹒４３％，報５﹒４７元；中海油

（００８８３）上升１﹒９３％，報１１﹒６４元。

舜宇（０２３８２）和友邦（０１２９９）於早段曾創上市新高，分別高見１７１﹒６元及

６９﹒８５元，但其後隨市走軟。舜宇最終無升跌，報１５９﹒８元；友邦跌１﹒２４％，報６

７﹒９５元。（ａｌ）

