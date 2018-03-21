《經濟通通訊社２１日專訊》有消息指《財政預算案》的「補漏」做法為向１８至６５歲、
月入低於１﹒５５萬元，兼無申領任何政府津貼的市民派錢，上限２０００元。實政圓桌田北辰
表示：「一是全民（派錢），一是不做！」
他認為，若今次派錢不是全民受惠，就不如不做，因始終會有人未能受惠而不滿。他又指，
寧願政府針對性地注資入各種行動性基金，以應對日後人口老化等問題。（ｃｗ）
21/03/2018 16:01
【香港政情】傳針對性派二千元，田北辰：若非全民受惠不如不派
《經濟通通訊社２１日專訊》有消息指《財政預算案》的「補漏」做法為向１８至６５歲、
月入低於１﹒５５萬元，兼無申領任何政府津貼的市民派錢，上限２０００元。實政圓桌田北辰
表示：「一是全民（派錢），一是不做！」
他認為，若今次派錢不是全民受惠，就不如不做，因始終會有人未能受惠而不滿。他又指，
寧願政府針對性地注資入各種行動性基金，以應對日後人口老化等問題。（ｃｗ）
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