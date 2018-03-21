《經濟通通訊社２１日專訊》勝出３１１立法會補選新界東、香港島、九龍西，和功能界別
「建築、測量、都市規劃及園境界」的范國威、區諾軒、鄭泳舜和謝偉銓，正式宣誓就任立法會
議員。
屬民主派的范國威和區諾軒如早前所指，未有在誓詞中加入其他字句或攜帶道具，順利完成
宣誓。
在港島區當選人區諾軒準備宣誓時，新民黨葉劉淑儀和容海恩高呼「燒基本法可恥」口號，
然後轉身離開會議廳；在九龍西當選人鄭泳舜準備宣誓時，朱凱廸亦高呼「民建聯派福袋可恥」
的口號。（ｃｗ）（ｚｚ）
21/03/2018 11:07
【香港政情】四名立法會補選當選人宣誓就任立法會議員
《經濟通通訊社２１日專訊》勝出３１１立法會補選新界東、香港島、九龍西，和功能界別
「建築、測量、都市規劃及園境界」的范國威、區諾軒、鄭泳舜和謝偉銓，正式宣誓就任立法會
議員。
屬民主派的范國威和區諾軒如早前所指，未有在誓詞中加入其他字句或攜帶道具，順利完成
宣誓。
在港島區當選人區諾軒準備宣誓時，新民黨葉劉淑儀和容海恩高呼「燒基本法可恥」口號，
然後轉身離開會議廳；在九龍西當選人鄭泳舜準備宣誓時，朱凱廸亦高呼「民建聯派福袋可恥」
的口號。（ｃｗ）（ｚｚ）
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