《神州經脈》傳郭樹清任中國銀保監主席，深改等四小組改為委員會

《經濟通通訊社２１日專訊》美聯儲開始一連兩天的議息會議，市場預期美國加息２５個點

子已成定局。有內地券商及分析師認為，中國將會順勢跟隨加息。另外，惠譽確認中國評級Ａ＋

，展望穩定，但預測中國今年實際ＧＤＰ增速放緩至６﹒５％，並預計未來一年內資本外流或溫

和增加。

滬深股市今早向好，滬綜指高開０﹒２８％即逼近３３００點整數關口，盤中升勢擴大突破

此關口，最多升０﹒７２％，曾高見３３１４﹒２１點，午後形勢逆轉，衝高回落，全線倒跌，

滬指更失守三千三關，最終收跌０﹒２９％，報３２８０﹒９５點，深成指跌０﹒８８％，報

１０９８０﹒５５點，創業板指亦倒跌挫１﹒８６％，報１８２９﹒９１點。船舶、軟件、互聯

網及保險股跌幅大，券商股逆市升。兩市全日成交額４８１５億元人民幣，較上日（２０日）增

加１９﹒７％。



＊據報郭樹清任中國銀保監主席＊



中銀監及中保監合併，組建中國銀行保險監督管理委員會（下稱中國銀保監）。據內地媒體

報道，中央組織部有關負責人今日下午召集中銀監中保監部分幹部出席會議並宣布，中銀監主席

郭樹清將出任新成立的中國銀保監首任主席。不過，官方目前為止，暫未作出正式公布。

報道又指，中銀監第一副主席王兆星，出任銀保監排名第一的副主席；現任中保監副主席的

陳文輝，則出任銀保監排名第二的副主席。

根據最新公布的國務院機構改革方案，其中將中銀監及中保監的職責整合，組建中國銀保監

，作為國務院直屬事業單位。同時將中銀監和中保監擬定銀行業、保險業重要法律法規草案和審

慎監管基本制度的職責劃入中國人民銀行。



＊黨和國家機構改革：深改、網信等四小組改為委員會＊



近日，中共中央印發了《深化黨和國家機構改革方案》，其中，中央全面深化改革領導小組

、中央網絡安全和信息化領導小組、中央財經領導小組、中央外事工作領導小組改為委員會，負

責相關領域重大工作的頂層設計、總體布局、統籌協調、整體推進、督促落實。

四個委員會的辦事機構分別為中央全面深化改革委員會辦公室、中央網絡安全和信息化委員

會辦公室、中央財經委員會辦公室、中央外事工作委員會辦公室。



＊央視央廣等合組中央廣播電視總台，統稱「中國之聲」＊



中共中央印發《深化黨和國家機構改革方案》及發出通知，要求各地區各部門結合實際認真

貫徹執行。方案提出：組建中央廣播電視總台。撤銷中央電視台（中國國際電視台）、中央人民

廣播電台、中國國際廣播電台建制。對內保留原呼號，對外統一呼號為「中國之聲」。

通知指，為加強黨對重要輿論陣地的集中建設和管理，增強廣播電視媒體整體實力和競爭力

，推動廣播電視媒體、新興媒體融合發展，加快國際傳播能力建設，整合中央電視台（中國國際

電視台）、中央人民廣播電台、中國國際廣播電台，組建中央廣播電視總台，作為國務院直屬事

業單位，歸口中央宣傳部領導。

主要職責是，宣傳黨的理論和路線方針政策，統籌組織重大宣傳報道，組織廣播電視創作生

產，製作和播出廣播電視精品，引導社會熱點，加強和改進輿論監督，推動多媒體融合發展，加

強國際傳播能力建設，講好中國故事等。



＊上交所擬促進外資持有Ａ股比例提至１０％＊



據外電報道，上交所將力爭讓ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ更加靈活，並將改善海外投資者的市

場准入。

上交所計劃促進外資持有Ａ股，三年內將外資持有Ａ股的比例提高到１０％，三年內外資交

易Ａ股的比例達到１５％。



＊首２月財政收入增１５﹒８％＊



中國財政部公布，１－２月全國一般公共預算收入３６５５３億元（人民幣．下同），同比

增長１５﹒８％；全國一般公共預算支出２９０６２億元，同比增長１６﹒７％。

１－２月全國稅收收入３２９５２億元，同比增長１８﹒４％；國有土地使用權出讓收入

８４９９億元，同比增長３８﹒９％。

財政部稱，１－２月一般公共預算收支相關項目增幅波動較大，主要是受春節放假等因素影

響較大，有一定的特殊性。（ｂｉ）

