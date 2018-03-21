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21/03/2018 13:00

《廣匯論勢－鄭廣復》英鎊隨時展開中期升浪

　　《廣匯論勢》英國終於與歐盟就脫歐過渡期時間達成協議，在２０１９年３月底正式脫歐後
，歐盟同意為英國提供２１個月的過渡期，時間從２０１９年３月２９至２０２０年１２月３１
日，在此期間到達英國的歐盟公民，其享有的權利與脫歐前已在英國的歐盟公民一樣，這同樣適
用於在歐盟的英國公民。英國在脫歐後不再對歐盟事務擁有話語權，雖然在過渡期可與其他國家
進行貿易協商，但期間仍然必須遵守歐盟與其他國家的貿易協議。
　
＊過渡期協議簽訂有利鎊匯＊
　
　　另外，英國捕魚業者在過渡期仍然享有原來的市場份額，但英國亦要繼續遵守歐盟的《共同
漁業政策》直至２０２０年底。蘇格蘭首席部長斯特金則認為，保守黨所簽的協議出賣了蘇格蘭
捕魚業，蘇格蘭漁業聯會行政總裁Ｂｅｒｔｉｅ　Ａｒｍｓｔｒｏｎｇ亦認為，協議讓英國放棄
了脫歐後的海域控制權，而首相府則表示，２０２０年後將會就水域使用權及條件進行獨立商討
。至於愛爾蘭邊境問題，雙方同意，北愛爾蘭仍然屬於歐盟單一市場及關稅聯盟的成員，在有其
他解釋方法之前，北愛爾蘭不會在與愛爾蘭接壤地方築起硬邊界。歐盟及英國雙方希望上述協議
可以在本周舉行的歐盟２７國峰會上簽訂。
　　歐盟與英國就過渡期時間達成協議，刺激英鎊匯價急升，兌美元從周一（１９日）的最低位
１﹒３９１４升至最高１﹒４０８８，最終收報１﹒４０２５，昨天（２０日）早段略為回試至
１﹒４０２０後曾逼近１﹒４０５０，歐洲開市前維持在１﹒４０以上，技術上營造第二個上升
旗形。由於１﹒４０為英鎊兌美元的長期支持位，若然匯價重新守穩該位，後市可望先挑戰脫歐
前的高位１﹒５０，這與２０１７年所做的低位１﹒１９８７相差約３０００點子，符合一般長
期趨勢的升跌幅度。
　
＊英央行議息聲明成焦點＊
　
　　本周除要留意美國聯儲局周四（２２日）凌晨議息結果之外，亦要關注周四的英倫銀行
（ＢＯＥ）議息聲明，雖然預期ＢＯＥ在今次會議將會維持利率不變，但之前行長卡尼表示，雖
然ＢＯＥ仍會維持漸進的加息步伐，但加息時間將會較原來預期更快，幅度亦較預期大，投資者
宜留意議息聲明會否對加息時間作出暗示。
　　英國去年１２月份通脹雖然微跌０﹒１個百分點，但仍然高達３％，較ＢＯＥ設定的２％目
標高出１個百分點。ＢＯＥ在２月份議息記錄中指出，通脹超標幾乎完全是因為英鎊匯價貶值，
令進口通脹上升所造成，但相關效應在未來幾年逐步消退。近期而言，環球油價上升亦增加了外
來的物價上升壓力。
　　此外，ＢＯＥ指出，本土維持通脹壓力，但來自能源及進口物價的通脹壓力則消退，結果將
導致通脹逐步回落但仍會在預測期時間的第二及第三年（２０１８及２０１９年）高於目標。英
國與歐盟在脫歐進程上有新突破，亦令ＢＯＥ可以放心加息去遏抑通脹，故即使預期周三晚
（２１日）聯儲局將會加息，但周四ＢＯＥ的議息會議亦很大可能刺激英鎊匯價進一步上升，短
期以１﹒４１８７及１﹒４３６０美元為上升目標。《金道集團投資研究主管　鄭廣復》

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