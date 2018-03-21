《投資智慧－鄧聲興》醫療板塊受惠國策，擁創新藥藥廠可看高一線

《投資智慧》醫療板塊近日逆市受捧，受惠國策大力推進醫藥行業改革，內地製藥業發展提

速。其中三大政策，包括自去年開始加快藥品上市審評審批程序、促進藥品醫療器械創新和國家

醫保帶領內地仿製藥取代外國藥物等，均利好製藥股，個別藥企更交出亮麗業績。



當中，石藥（０１０９３）去年多賺３２％至２７﹒７億，收入增長２５％至１５４﹒６億

。藥明生物（０２２６９）去年盈利亦大幅增長７９％至２﹒５３億人民幣，收益升６３﹒７％

至１６﹒１９億。兩者股價均創５２周新高。綠葉製藥（０２１８６）、石四藥集團

（０２００５）、金斯瑞（０１５４８）、復星醫藥（０２１９６）走勢亦見強勢。



＊轉投創新藥研發及高端仿製藥＊



醫療板塊正面臨結構性轉型，以往偏重製造仿製藥、藥品零售及分銷業務等，但在產業及消

費升級帶動下，藥企轉投創新藥研發，以及高端仿製藥。如石藥旗下「漸凍人症」新藥「消旋－

３－正丁基苯枿」，早前獲美國藥監局頒孤兒藥資格認定，有機會可減免部分臨床試驗，加快產

品上市。



另外，由藥明生物協助生產的一種治療ＨＩＶ病毒藥Ｔｒｏｇａｒｚｏ，獲美國ＦＤＡ批准

上市，標誌著藥明生物成功躋身成為全球少數通過ＦＤＡＧＭＰ認證的生物藥合作研發生產服務

商。金斯瑞旗下南京傳奇的新藥ＬＣＡＲ－Ｂ３８ＭＣＡＲ－Ｔ獲得國家食藥監局批准臨床試驗

，ＣＡＲ－Ｔ細胞技術主要針對治療多發性骨髓瘤，為中國首例獲受理的ＣＡＲ－Ｔ療法，具領

先優勢。



＊藥企布局創新藥可享較高估值＊



由各藥廠的新藥可見，創新藥集中於癌症治療、ＨＩＶ等高價值藥品，相信未來創新藥上市

後，其銷售增長潛力相當可觀。隨著未來隨著醫藥行業的整合加速，產業結構不斷優化，率先進

行創新藥布局的藥企，可享較高估值。《香港股票分析師協會主席 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

