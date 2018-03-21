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21/03/2018 13:25

《缸邊嫺談－黃惠嫺》Ｎａｇａ２帶動金界（３９１８）業繢勝預期

　　《缸邊嫺談－黃惠嫺》金界控股（０３９１８）２０１７年的收入同比增長７９﹒９％至
９﹒５６億元（美元．下同）。淨計博彩總收入增長８５％至９﹒２６億元。其中，佔集團整體
收入９６﹒８％的賭場業務，其去年的收入同比增長８４﹒９％至９﹒２６億元。當中，大眾市
場的收入同比增長９﹒２％至３﹒０１億元，貴賓市場的收入同比增長１﹒７７倍至６﹒２５億
元。而貴賓市場的泥碼同比增長１﹒４２倍至２１１﹒２億元，勝出率較去年同期的２﹒６％上
升了０﹒４個百分點至３％。去年貴賓市場的收入及泥碼大幅增長主要由於ＮａｇａＷｏｒｌｄ
２的開幕帶動貴賓廳人流增加所致。
　
＊ＮａｇａＷｏｒｌｄ２＊
　
　　ＮａｇａＷｏｒｌｄ２已於去年１１月開業。ＮａｇａＷｏｒｌｄ２提供８５０間酒店客房
、３８間貴賓博彩套房、２００張以上大廳賭桌、１００張以上貴賓賭桌、２，５００台以上電
子博彩機、１０個餐飲設施、可容納約２０００座位的多用途娛樂╱劇院設施。集團預計
Ｎａｇａ２需６至１２個月運作以發揮最大潛力。從去年集團業績看，ＮａｇａＷｏｒｌｄ２自
２０１７年１１月開幕後，已帶動集團的收入及盈利增長，去年全年貴賓泥碼數按年增１﹒４２
倍，較頭３季按年增長６７％，增速明顯。另外，因Ｎａｇａ２的落成投入服務，集團旗下的貴
賓廳增多，現時已有２家澳門貴賓廳仲介對長期進駐有興趣，最快於年內計劃長期落戶，相信澳
門仲介人的進駐會為集團旗下帶來更多訪客（特別是中國遊客）到訪，進一步提升集團貴賓市場
的投注額及收入。
　
＊擴大人流計劃＊
　
　　從柬埔寨旅遊部的數據顯示，２０１７年，到訪柬埔寨的遊客人次持續上升，國際遊客造訪
人次增長１２％至５６０萬名，來自中國的遊客人次增長４６％至１２０萬名遊客，為柬埔寨主
要遊客來源。其實，集團於去年２月８日宣布，與柬埔寨旅遊局合作去中國推廣訪柬埔寨的旅遊
。Ｃａｍｂｏｄｉａｎ　Ｏｖｅｒｓｅａｓ　Ｔｏｕｒｉｓｍ　Ｐｒｏｍｏｔｉｏｎ
Ｂｏａｒｄ（「ＣＯＴＰＢ」）計劃到２０２０年可將到訪柬埔寨的旅客人次增加到７００萬；
中國旅客人次到２００萬，較２０１７年提升６６﹒７％。現時集團擁有三架空中巴士，其中兩
架為集團自有、一架為租賃，航線覆蓋７個內地城市，為增加到訪集團物業的人數流量，集團正
計畫擴展機隊，增加航班及航點，會優先考慮目前無直航的地方，如印尼。而金界控股擁有、管
理並經營柬埔寨王國首都金邊市唯一的一座世界級綜合酒店賭場娛樂城，持有為期７０年的賭場
牌照，並擁有為期約４１年於金邊及方圓２００公里經營賭場專營權（１９９５年至２０３５年
）。獨家專營令集團在沒有競爭對手的區內繼續發展業務擴大集團的收入。金界控股的業務正處
於增長的階段，ＮａｇａＷｏｒｌｄ２於去年１１月開幕，預計可吸引更多中國旅客。
　　
＊中長線目標價８﹒６３元＊

　　集團有計劃發展ＮａｇａＷｏｒｌｄ第三期，再加上俄羅斯海參威博彩和度假勝地項目將於
２０１９年投入營運，屆時兩地的業務將大大提升集團的收入。投資者可考慮於７﹒２元以下的
水平增持或吸納，中長線的目標價為８﹒６３元。《工銀亞洲證券業務部分析員　黃惠嫺》
　
＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

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