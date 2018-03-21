《經濟通通訊社２１日專訊》昆侖能源（００１３５）公布截至去年１２月３１日止年度業
績，淨利潤大增６﹒１５倍報４７﹒６億元（人民幣．下同），高於市場預計的４５億元。每股
盈利５６﹒２１分，派末期息每股２１分（上年同期６﹒５分）。
期內收入８８７﹒１億元，按年增２６％；採購、服務及其他開支達６４１﹒２億元，按年
增３２﹒８％。（ｇｌ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
21/03/2018 08:06
《國企紅籌》昆能（１３５）全年多賺６﹒１５倍勝預期，息２１分
《經濟通通訊社２１日專訊》昆侖能源（００１３５）公布截至去年１２月３１日止年度業
績，淨利潤大增６﹒１５倍報４７﹒６億元（人民幣．下同），高於市場預計的４５億元。每股
盈利５６﹒２１分，派末期息每股２１分（上年同期６﹒５分）。
期內收入８８７﹒１億元，按年增２６％；採購、服務及其他開支達６４１﹒２億元，按年
增３２﹒８％。（ｇｌ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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