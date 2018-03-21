《國企紅籌》昆能（１３５）全年多賺６﹒１５倍勝預期，息２１分

《經濟通通訊社２１日專訊》昆侖能源（００１３５）公布截至去年１２月３１日止年度業

績，淨利潤大增６﹒１５倍報４７﹒６億元（人民幣．下同），高於市場預計的４５億元。每股

盈利５６﹒２１分，派末期息每股２１分（上年同期６﹒５分）。

期內收入８８７﹒１億元，按年增２６％；採購、服務及其他開支達６４１﹒２億元，按年

增３２﹒８％。（ｇｌ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

