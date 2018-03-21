《日入而息》騰訊第四季業績好過預期，平保無回應分拆陸金所

《今天重點》﹡騰訊（００７００）第四季盈利升９８％至２０８億元人民幣，勝預期，派

息８８港仙；騰訊全年盈利升７４％至７１５億元人民幣，勝市場預期；去

年手遊收入同比增長５９％，視頻訂購用戶增至６２６０萬；騰訊去年網絡

遊戲收入增長３８％至９７８﹒８３億元人民幣；騰訊第四季網絡廣告收入

升４９％，增值服務收入升３７％

﹡騰訊考慮分拆騰訊音樂上市，與阿里巴巴合理競爭；支付業務不以短期利潤

為目標，今年加大投入；騰訊重申條件成熟，考慮回歸Ａ股，無拆細股票計

劃

﹡傳毛記葵涌（０１７１６）超額認購５２００倍，為史上超購王

﹡平保（０２３１８）澄清無回應陸金所上市計劃，科技子公司根據市況上市

；未來保持穩定派息，今年投資策略與去年相若；平保馬明哲稱不評論股價

，銀保合併是正確決定



《即日市況》﹡吉利平保績後倒挫，港股升逾４００點後跌１３５點，收３１４１４



《深滬股市》﹡滬指衝高回落收跌０﹒３％失守三千三，創板跌近２％



《美元匯價》﹡鮑威爾是鷹是鴿，貿易問題是戰是和，暫觀望；歐元最新報１﹒２２７１╱

７４，日圓最新報１０６﹒３５╱３６



《公司業績》﹡潤啤（００２９１）全年多賺８７％至１１﹒７５億元人民幣，息７分；去

年啤酒銷量上升０﹒９％，平均銷售價升，今年維持毛利率

﹡恆基發展（０００９７）去年盈利升１１％至１﹒１１億元，末期息２仙

﹡香格里拉（０００６９）去年綜合溢利升４９％至１﹒５８億美元，末期息

１１港仙

﹡先鋒醫藥（０１３４５）去年純利升１７﹒５％至２﹒８億元人幣，不派息

﹡海爾電器（０１１６９）去年溢利按年升２０﹒６％，派末息２９港仙

﹡恆地（０００１２）去年純利升３９％至３０４億元，末期息１﹒２３元兼

派紅股

﹡陽光能源（００７５７）去年扭虧為盈，賺１﹒０７億元人民幣，不派息

﹡金山軟件（０３８８８）去年扭虧為盈賺３２億元人民幣，末期息０﹒１１

港元

﹡新華保險（０１３３６）去年多賺近９％至約５４億元人民幣，息５２分

﹡遠洋集團（０３３７７）去年多賺３４％至５１億元人民幣，息１５﹒５港

仙；去年核心利潤上升５１％

﹡大新金融（００４４０）全年純利５４億元，增１﹒９倍，息１﹒０３元；

大新金融業績受惠於出售壽險業務特殊收益３５﹒７億元

﹡大新銀行（０２３５６）全年盈利２１﹒９億元，升１﹒９％，息３１仙；

大新銀行去年就重慶銀行撥備約８億元，全年凈息差維持１﹒９８％

﹡中動向全年賺８億元，跌８％，連特息共４﹒２６分

﹡吉利（００１７５）全年賺１０６億元人民幣，增逾倍，息２９港仙

﹡利興（０００６８）全年虧損收窄至３６７７萬元，息５仙

﹡康臣（０１６８１）去年多賺２９％至３﹒９６億元人民幣，派１０港仙

﹡呷哺呷哺（００５２０）全年多賺１４％至４﹒２億元人民幣，派８﹒７分

﹡雅居樂（０３３８３）全年多賺逾１﹒６倍至６０億元人民幣，息６８港仙

﹡保利置業（００１１９）全年賺２４﹒６億元，升２９倍，息１３﹒５港仙

﹡浩沙（０２２００）全年盈利２﹒４７億元人民幣，跌８％，息２﹒２港仙

﹡瑞房（００２７２）去年純利升５３％至１６﹒７億元人幣，末期息７港仙



《公司資訊》﹡康宏環球（０１０１９）任命首席財務總監等三名高層

﹡北大荒（０００３９）訂戰略合作推廣企業品牌文化

﹡永達汽車（０３６６９）料今年總銷售量升１５％，新車銷售毛利率續增

﹡利福國際（０１２１２）及利福中國遭主要股東沽貨，劉鑾鴻接貨，今早雙

雙復牌

﹡味千（００５３８）今年續租租金最多升兩成，在港新增１０間分店，派息

可望提升

﹡勒泰（００１１２）發換股證券向主席購物業，涉４５億元

﹡寶積（０８１６８）超購近９５倍，一手中籤率百分百

﹡新龍（００５２９）收購一項日本札幌樓宇信託權益，代價８８２０萬

﹡福耀玻璃（０３６０６）美國廠房發生工業意外，一名員工身亡

﹡銀娛（０００２７）旗下公司獲菲律賓娛樂和博彩公司發出臨時博彩牌照

﹡德勤辭任尚捷集團控股（０８１８３）核數師

﹡寶威控股（０００２４）發行１３００萬美元可換股債券

﹡中國擎天軟件（０１２９７）與三寶科技（０１７０８）及焦點科技組合資

貿易信息公司

﹡大新表示重慶銀行屬長遠投資未減持，加息短期內未必令息差受惠

﹡首都創投（０２３２４）正協商簽訂投資區塊鏈行業公司意向書



《國企紅籌》﹡中煤能源（０１８９８）附屬向母企轉企業家屬供水電氣服務資產；暫無煤

電企合併消息，料今年煤價前高後低

﹡保利置業（００１１９）屯門項目明年上半年竣工，加快香港海外投資

﹡新華保險（０１３３６）健康險成主流，銀監保監合併有助釐清監管

﹡光大銀行（０６８１８）李曉鵬獲中銀監批准出任董事長

﹡潤啤（００２９１）去年啤酒銷量上升０﹒９％，平均銷售價升，今年維持

毛利率；啤酒價格仍有上升空間，消費升級後將更著重推中高檔產品

﹡鳳凰衛視（０２００８）已改名為「鳳凰衛視投資（控股）有限公司」

﹡外媒表示平保（０２３１８）旗下陸金所暫擱置本港上市計劃

﹡保利置業（００１１９）今年銷售目標４００億，料重組上半年完成

﹡光大國際（００２５７）獲中銀深圳分行提供１２０億元人民幣金融支持

﹡馬鋼（００３２３）美徵關稅對公司影響細，今年派息不低於３０％

﹡中石油（００８５７）獲得阿布扎比兩個海上油田區塊權益



《神州民企》﹡騰訊（００７００）入股法國遊戲製作商育碧５％股權；騰訊成立智慧零售

戰略合作部，打造更好用戶消費體驗；騰訊與中物聯合作，發布區塊供應鏈

聯盟鏈及雲單平台

﹡金鷹商貿（０３３０８）今年同店增長優於去年，開首批五間便利店

﹡茂業國際（００８４８）附屬就侵權展開法律訴訟

﹡啟迪（００８７２）斥１７００萬元人民幣增持清華大學汽車研究院企業

﹡雅居樂（０３３８３）去年預售金額升５２﹒４％，平均預售價升兩成

﹡奧園地產（０３８８３）獲主席郭梓文增持２００萬股

﹡吉利（００１７５）今年銷量目標訂上升２７％，推出更多全新ＳＵＶ；去

年毛利率有所改善，去年汽車銷售量升６３％

﹡雅居樂（０３３８３）無配股計劃，分拆業務上市需視乎集團需要；雅居樂

今年預售金額為１１００億元，升２０％



《中國要聞》﹡內地首２月財政收入增１５﹒８％，支出增１６﹒７％

﹡財政部表示做好農機新產品購置補貼試點，支持創新研發

﹡報道指中石油獲得阿布達比油氣開採權

﹡彭清華接替王東明任四川省委書記

﹡工信部表示推動５Ｇ與實體經濟深度融合，加強試點示範

﹡中鋼協表示３月上旬重點鋼企粗鋼日均產量降７﹒８％

﹡人行今日不開展公開市場操作，淨回籠４００億元人幣；人行表示將繼續採

取積極財政政策和穩健中性貨幣政策；人行開展銀行聯網核查失效身份證件

信息試點工作；放開外商投資支付機構准入限制

﹡中銀監表示８４件規範性文件被廢止和宣布失效

﹡央視央廣等合組中央廣播電視總台，統稱「中國之聲」

﹡黨和國家機構改革：深改、網信等四小組改為委員會

﹡上交所擬促進外資持有Ａ股，三年持有比例提至１０％；ＥＴＦ推行具挑戰

，新股通是最瘋狂的提議；不可再失去第二代ＢＡＴ，冀轉型為以新經濟公

司為主

﹡美聯儲加息預期強烈，內地券商預計人行將順勢跟進

﹡遼寧多個港口集團加速整合推進，招商局集團入局

﹡海航酒店控股中止發行２０億元人民幣公司債申請

﹡中國商務部表示貿易戰無贏家，將積極採措施應對挑戰

﹡世貿成員國憂美國的關稅行動嚴重威脅到該組織信譽

﹡美國初裁中國、印度不銹鋼法蘭產品存在傾銷行為



《寶島快訊》﹡台股收市無升跌，報１１０１１﹒０７點



《其他消息》﹡反新界東北撥款案１３名被告終極上訴許可獲批

﹡四名立法會補選當選人宣誓就任立法會議員

﹡宣誓時有議員高叫口號，鄭泳舜稱選舉工作公平公正

﹡胡志偉指政府改變主意派錢方向正確，涂謹申批金額少

﹡范國威區諾軒均相信修改議事規則後，立法會仍有角色

﹡喊「結束一黨專政」或遭ＤＱ，何君堯稱要有政治智慧

﹡傳政府擬向月入１﹒５５萬元以下成年港人派２０００元

﹡傳針對性派２０００元，田北辰稱若非全民受惠不如不派

﹡葉劉淑儀認為向預算案無受惠人士派２０００「太瑣碎」

﹡蔣麗芸黃國健認為向低收入無津貼人士派２０００太少

﹡梁耀忠認為向預算案無受惠人士派２０００只是「好過無」

﹡胡志偉稱政府以撇帳處理ＤＱ議員薪津事宜屬正常做法

﹡陳茂波稱現階段無意設商品服務稅，盈餘豐厚社會未必理解

﹡李家超稱關注廿歲本港女子在台被殺棄屍案，警方已派員赴台了解

﹡４名被ＤＱ議員薪津或會撇帳？林鄭月娥稱尊重行管會決定

﹡政府成立創新及策略發展顧問團，成員包括唐英年李澤鉅等政商名人

﹡遭蘇澤光爆料接任港交所主席，史美倫未作回應

﹡代理指逾４００呎以下單位銷情止跌回升，售出比例微升

﹡深股通額度全日用７﹒８億元；滬股通全日流出１﹒６億

﹡證券業協會表示逾半受訪者認為應為「同股不同權」引入監管機制

﹡瑞信表示ＣＤＲ將加強中港競爭，料首隻ＣＤＲ第四季上市

﹡新一期居屋及「白居二」下周四起接受申請

（ｚｚ）

