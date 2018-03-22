《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４６８２．３１ 跌 ４４．９６點╱０．１８％
標普５００ ２７１１．９３ 跌 ５．０１點╱０．１８％
納斯達克 ７３４５．２９ 跌 １９．０２點╱０．２６％
倫敦富時１００ ７０３８．９７ 跌 ２２．３０點╱０．３２％
法蘭克福ＤＡＸ １２３０９．１５ 升 １．８２點╱０．０１％
巴黎ＣＡＣ４０ ５２３９．７４ 跌 １２．６９點╱０．２４％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０５．９６，歐元兌美元１．２３４５
22/03/2018 08:02
《日出而作》儲局料今年共加息三次，油升３％，藥明配股主席減持
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４６８２．３１ 跌 ４４．９６點╱０．１８％
標普５００ ２７１１．９３ 跌 ５．０１點╱０．１８％
納斯達克 ７３４５．２９ 跌 １９．０２點╱０．２６％
倫敦富時１００ ７０３８．９７ 跌 ２２．３０點╱０．３２％
法蘭克福ＤＡＸ １２３０９．１５ 升 １．８２點╱０．０１％
巴黎ＣＡＣ４０ ５２３９．７４ 跌 １２．６９點╱０．２４％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０５．９６，歐元兌美元１．２３４５
|國際動態22/03/2018
WhatsApp創辦人：是時候刪除fb
|生財有道21/03/2018
【新居屋】白居二居屋齊推 下周四起接受申請
|香港政情21/03/2018
四名立法會補選當選人宣誓均「無添加」成功就任議員
|生財有道21/03/2018
【樓伴晚年】如何善用自住樓？將租金變長糧
|國際動態21/03/2018
Uber無人車撞斃途人 北美測試叫停
|生財有道20/03/2018
【騰訊預測】大摩：今年騰訊手遊業務仍強 升目標至550元
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰