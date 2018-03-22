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即市新聞

22/03/2018 09:15

《國金與投資－曾廣標》聯儲局再加息之後

　　《國金與投資》美國聯儲局公開市場委員會果如市場所料，於香港時間周四凌晨二時宣布把
利率提高四分之一厘，即是把聯邦基金利率加至１﹒５╱１﹒７５厘，由於儲局仍預期今年只會
加息三次，令到金融市場曾鬆一口氣，美股即時一度加速升勢，市場曾擔心新任聯儲局主席鮑威
爾會更加關心通脹，而會把今年的加息預期由三次增加至四次。不過，聯儲局還是把明年的加息
預期由兩次增加至三次，即是希望今明兩年會循序漸進令利率逐漸回到正常水平，從而控制通脹
及壓抑經濟過熱。
　
＊今年只加三次？市場未放心＊
　
　　可是，從市場利率期貨的走勢來看，市場仍認為今年有三成機會加息四次，反映出市場對於
聯儲局新班子的信心並不充足，而這也壓抑了美股的升勢，收市時，美股更轉升為跌。
　　在會後聲明中，儲局對經濟前景較上次議息更為樂觀，但亦表示通脹在今年稍後會升溫。對
加息次數的預期不等於必定落實，但在特朗普大幅減稅和準備大增基建的背境下，儲局並沒有提
升加息的預期，對股市來說至少牌面上是一個好消息。
　
＊美股後市待首季業績＊
　
　　踏入今年之後，由於美股三大指數屢創新高後引來了較顯著的調整，近期雖說喘穩，但通脹
前景未明朗，美股再上一層樓仍有難度，畢竟美股估值已高，在高位有回吐壓力，除非首季企業
盈利仍有較預期為佳的升幅，否則美股仍會上上落落，個別發展。
　　在美國３月加息之前，一直沒有跟隨加息的香港，已出現港匯偏弱的情況，這主要是由於部
分閒資進行套息交易買美元沽港元所至。美國再加息後，對港元應有更大的壓力，不過，由於銀
行水多，今次跟隨加息的機會仍較微。
　
＊港元雖偏弱料即時不跟加息＊
　
　　然而，美國今年稍後仍會陸續加息，預期香港最遲在下半年開始，便要跟隨加息，而一旦加
息周期開始，持續跟隨美國加息的可能性亦會大增。
　　對於香港股市，今次美國按預期加息，若港元不至於受到太大衝擊，即時的影響亦不會大，
但亦要留意中國內地會否間接跟隨美國提高利率。事實上，隨著經濟師和分析員對今年環球經濟
看好，全球對通脹的預期亦在升溫，息口向上似成趨勢，而通脹的速度未必是美國聯儲局可以完
全掌握的。
　　
＊通脹成牛市的最大威脅＊
　
　　香港的牛市，包括股牛樓牛，都是靠超低息支撐著，而未來最大的風險，還在於對通脹和對
加息的預期。相對來說，港股的估值仍低，面對的風險暫時來說仍不大，至於早已與市民購買力
脫節的樓市，除了超低息之外，供應不足亦是推高樓價的因素，但政府是否有決心和有能力以大
量供應來「ＦＬＯＯＤ　ＴＨＥ　ＭＡＲＫＥＴ」，這是很成疑問的。
　
＊還要看貿易戰真打假打＊
　
　　另一方面，環球經濟面對的另一「怪牌」是特朗普正發動貿易戰來逼使一眾貿易夥伴讓步，
若這只是手段來取些甜頭，則對環球經濟的影響有限，然而，若劍指中國要限制中國貨品輸美，
則任何的報復行為必定會釀成兩敗俱傷，也會禍及其他國家和地區。因此，投資者宜密切留意各
方及特別是中美雙方如何出招。
　　正路而言，特朗普只是想在聲威上取得著數，獲得少許好處便會收兵，這當然是各地投資者
所樂見的，但在妥協之前可能會相罵不好口，這也會影響市場的情緒。
　　
＊儲局難滿足市場所有要求＊
　
　　由此可見，雖然聯儲局已想盡量滿足投資者們的要求，但由於存在著眾多難以預期的變數，
環球金融市場仍會繼續出現較顯著的波動。投資策略宜繼續以守為攻。《資深評論員　曾廣標》

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