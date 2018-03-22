騰訊捱沽，港股升逾２７０點後倒跌，現挫２１１點報３１２０３

《經濟通通訊社２２日專訊》騰訊（００７００）捱沽，港股今早最多升逾２７０點後倒跌

，現挫２１１點或跌０﹒６７％，最新報３１２０３，主板成交５７３﹒２６億元。

騰訊業績勝預期，惟大行指線上遊戲收入令人失望，現價受壓，下跌２﹒４２％，報

４５１﹒４元；成交約２４７２萬股，涉資１１２﹒２８億元。

上證綜合指數報３２４２﹒９１，跌３８﹒０４點或跌１﹒１６％，成交８１３﹒６３億元

人民幣。國指高開升１０９點或０﹒８７％，惟現亦升幅全消，跌７０點報１２４５１。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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騰訊控股（００７００） ４５１﹒４０元 跌２﹒４２％

港交所 （００３８８） ２６２﹒８０元 跌２﹒３８％

吉利汽車（００１７５） ２５﹒３０元 跌１﹒９４％

舜宇光學（０２３８２） １５８﹒００元 跌１﹒１３％

中國平安（０２３１８） ８７﹒３５元 跌１﹒０８％

友邦保險（０１２９９） ６７﹒４５元 跌０﹒７４％

建設銀行（００９３９） ８﹒３５元 跌０﹒７１％

中國銀行（０３９８８） ４﹒２９元 跌０﹒４６％

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