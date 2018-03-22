《經濟通通訊社２２日專訊》華電福新（００８１６）公布截至去年１２月底止全年業績，
盈利２１﹒１７億元（人民幣．下同），按年增２﹒３％，每股盈利約２３﹒６２分，派末期息
５﹒５６分。
期內，收入１６８﹒１３億元，按年增加５﹒１％；經營利潤４８﹒６１億元，按年減少
１０﹒１％。（ｇｖ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
22/03/2018 08:29
《國企紅籌》華電福新年賺２１﹒２億人幣升逾２％，息５﹒５６分
《經濟通通訊社２２日專訊》華電福新（００８１６）公布截至去年１２月底止全年業績，
盈利２１﹒１７億元（人民幣．下同），按年增２﹒３％，每股盈利約２３﹒６２分，派末期息
５﹒５６分。
期內，收入１６８﹒１３億元，按年增加５﹒１％；經營利潤４８﹒６１億元，按年減少
１０﹒１％。（ｇｖ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
|國際動態22/03/2018
WhatsApp創辦人：是時候刪除fb
|生財有道21/03/2018
【新居屋】白居二居屋齊推 下周四起接受申請
|香港政情21/03/2018
四名立法會補選當選人宣誓均「無添加」成功就任議員
|生財有道21/03/2018
【樓伴晚年】如何善用自住樓？將租金變長糧
|國際動態21/03/2018
Uber無人車撞斃途人 北美測試叫停
|生財有道20/03/2018
【騰訊預測】大摩：今年騰訊手遊業務仍強 升目標至550元
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰