《國企紅籌》華電福新年賺２１﹒２億人幣升逾２％，息５﹒５６分

《經濟通通訊社２２日專訊》華電福新（００８１６）公布截至去年１２月底止全年業績，

盈利２１﹒１７億元（人民幣．下同），按年增２﹒３％，每股盈利約２３﹒６２分，派末期息

５﹒５６分。

期內，收入１６８﹒１３億元，按年增加５﹒１％；經營利潤４８﹒６１億元，按年減少

１０﹒１％。（ｇｖ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

