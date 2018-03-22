《盤後部署》短線催化劑欠奉，港股３１０００╱８００範圍續反覆

《經濟通通訊社２２日專訊》美聯儲局宣布加息四分一厘，符合市場預期，並暗示今年最少

再加息兩次，惟美元繼續偏軟。道指隔晚（２１日）曾升２５０點，但其後勢轉向下，最終收跌

４４點或０﹒２％，報２４６８２點。港股今早雖然高開１６１點報３１５７５點，但之後由於

騰訊（００７００）績後受壓，拖累港股倒跌，最多曾挫３９６點低見３１０１８點。最終港股

下跌３４３點或１﹒０９３％，收報３１０７１點。主板成交１５１９﹒３３億元。

國指跌９４點或０﹒７５１％，報１２４２７點。滬指跌１７點或０﹒５３％，報３２６３

點。



＊利好利淡因素已浮面港股料反覆＊



重磅股騰訊昨晚公布業績，全年多賺７４％至７１５億元人幣，但第四季遊戲收入遜預期，

今日股價沽壓重，拖累港股下跌。全城關注的騰訊業績未能突圍而出，而較早前多隻重磅股，如

平保（０２３１８）及吉利（００１７５）等均已放榜，投資者亦趁好消息出貨，加上美聯儲局

宣布加息，港股短期內的利好利淡因素已經浮面。

港股短期內要動力可能較缺乏，大市若要向上突破，仍需要Ａ股造好帶動，和資金進一步流

入重磅股才有機會。大市近日單日波幅大，在欠缺方向的情況下，預計大市走勢短期內會保持反

覆，料於３１０００至３１８００點之間波動。



＊貿易戰憂慮再升溫留意美股走勢＊



據白宮官員表示，美國總統特朗普將於今日宣布對進口中國商品的關稅措施，以遏制中國竊

取美國技術。據外媒指，涉及的商品種類可能超過１００種。較早時美國貿易代表萊特希澤表示

，關稅的主要目標將是中國的高科技產業，可能還包括限制中國在美國的投資，服裝等行業亦可

能會受到衝擊。

對於美國可能採取的措施，亦有消息指出，中國可能將進行反擊，向那些聘用特朗普支持者

的行業和州份徵稅。此外，中國商務部宣布，決定自２０１８年３月２３日起，對原產於日本和

美國的進口間苯二酚所適用的反傾銷措施進行期終復審調查。

貿易戰憂慮又再度升溫，外圍股市可能會再次受影響，投資者需要密切留意。（ａｌ）

