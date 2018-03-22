  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/03/2018 16:34

《盤後部署》短線催化劑欠奉，港股３１０００╱８００範圍續反覆

　　《經濟通通訊社２２日專訊》美聯儲局宣布加息四分一厘，符合市場預期，並暗示今年最少
再加息兩次，惟美元繼續偏軟。道指隔晚（２１日）曾升２５０點，但其後勢轉向下，最終收跌
４４點或０﹒２％，報２４６８２點。港股今早雖然高開１６１點報３１５７５點，但之後由於
騰訊（００７００）績後受壓，拖累港股倒跌，最多曾挫３９６點低見３１０１８點。最終港股
下跌３４３點或１﹒０９３％，收報３１０７１點。主板成交１５１９﹒３３億元。
　　國指跌９４點或０﹒７５１％，報１２４２７點。滬指跌１７點或０﹒５３％，報３２６３
點。

＊利好利淡因素已浮面港股料反覆＊

　　重磅股騰訊昨晚公布業績，全年多賺７４％至７１５億元人幣，但第四季遊戲收入遜預期，
今日股價沽壓重，拖累港股下跌。全城關注的騰訊業績未能突圍而出，而較早前多隻重磅股，如
平保（０２３１８）及吉利（００１７５）等均已放榜，投資者亦趁好消息出貨，加上美聯儲局
宣布加息，港股短期內的利好利淡因素已經浮面。
　　港股短期內要動力可能較缺乏，大市若要向上突破，仍需要Ａ股造好帶動，和資金進一步流
入重磅股才有機會。大市近日單日波幅大，在欠缺方向的情況下，預計大市走勢短期內會保持反
覆，料於３１０００至３１８００點之間波動。

＊貿易戰憂慮再升溫留意美股走勢＊

　　據白宮官員表示，美國總統特朗普將於今日宣布對進口中國商品的關稅措施，以遏制中國竊
取美國技術。據外媒指，涉及的商品種類可能超過１００種。較早時美國貿易代表萊特希澤表示
，關稅的主要目標將是中國的高科技產業，可能還包括限制中國在美國的投資，服裝等行業亦可
能會受到衝擊。
　　對於美國可能採取的措施，亦有消息指出，中國可能將進行反擊，向那些聘用特朗普支持者
的行業和州份徵稅。此外，中國商務部宣布，決定自２０１８年３月２３日起，對原產於日本和
美國的進口間苯二酚所適用的反傾銷措施進行期終復審調查。
　　貿易戰憂慮又再度升溫，外圍股市可能會再次受影響，投資者需要密切留意。（ａｌ）

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道22/03/2018
【股王受壓】騰訊大股東擬售最多1.9億股 李偉傑：對股價造成額外壓力
生財有道22/03/2018
【美國加息】按揭經紀：今年P加不逾半厘 對樓市影響輕微
生財有道22/03/2018
【海航求存】賣產套現大佬紛接盤 洽購「中國亞馬遜」顯長袖善舞
生財有道22/03/2018
【美國加息】陳德霖：港匯或很快觸及7.85 港息將正常化
生財有道22/03/2018
【美國加息】儲局加息四分一厘 鮑威爾：加息過慢將對增長帶來風險
國際動態22/03/2018
WhatsApp創辦人：是時候刪除fb
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
論盡中港台 ． 岑逸飛
立法會補選反映的政治生態 86
暢所欲妍 ． 屈穎妍
今天犧牲一棵樹 31
政是有心 ． 余君雋
夠膽燒無膽認 敢去參選唔肯認輸 14
What's On
【開箱評測！】Sony Mobile全新旗艦機Xperia XZ2及Xperia XZ2 Compact 1
Bella vita 美好生活 ． 葉子僑 Bella
【關係篇】遇不上心目中的好男人，只好選擇和一個女人拍拖？ 9
花生味辦公室 ． 玄米米
【職場八卦陣】返工唔敢剪頭髮「我怕大家問起我！」 6
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
天天咖啡 可增大腸癌存活率 1
玄來更精彩 ． 黃美雲
【不得不信】生肖相沖 影響見工？ 4
有種生活 NEW
【跟著小編去割菜】農門大開任採擷！8旬農夫：咪嘥嘢！ 2
陶冬天下 ． 陶冬
中美貿易戰 2
小薯茶水間 NEW
【向名人取經】返工返到唉聲嘆氣？袋好8大打氣金句！ 1
辦公室政治 ． 潘少權
升一個平庸之人，老闆到底怎麼想？ 1
足球俱樂部 ． 主教練
英超三雄敗走歐聯 足總杯成救命稻草？ 1
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
股市將跌？
我做Marketing ． Michael & Derek
【最佳拍檔】想上位？成為上司的御用「髮型師」吧！ 3
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【趨勢決定商機】年輕人「宅、懶、短」 企業也要跟著變？ 2
雷鳴天下 ． 雷鼎鳴
假如美國發動貿易戰 1
廣告背後 ． 袁靜
【求神不如求己】那一天我向神婆求助，希望可以瘦身成功…… 5
健康解「迷」
【食得小心】飲五青汁降血糖不成，反傷脾胃？ 4
綠路閑人 ． lolo
跟電磁波共渡健康好人生 2
有種生活 NEW
【骨精召集】夠晒力水！80後骨妹上門幫你揼揼鬆 4
鬆一鬆 ． 通通
【原來係咁】9個「地球上86.7%的人」都不知道的冷知識 4
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休投資—三隻鐵股
暢所欲妍 ． 屈穎妍
香港的走紅方程式 17
香港街頭美食
【越南海防師傅坐鎮！】味道正宗！必歎招牌和牛湯河 4
行政人員
Jamie Oliver英餐廳遇滑鐵盧 揭3原因
小薯茶水間 NEW
【辭職都係因為你？】打工仔「求神拜佛」最想遠離的5種上司 6
花生味辦公室 ． 玄米米
【職場生存之道】以為佢提攜你？不如睇吓自己有冇「中陰招」！ 5
抵玩自助遊
$4300串遊釜山 X 福岡6日 4
健康大晒 NEW
【食物都要講Timing】錯誤時間進食水果，隨時有害身體？ 1
健康解「迷」
【跑步6大錯】用口吸氣、步伐太大、運動後飲凍飲……通通唔得？ 1
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
每星期兩份果仁 大腸癌復發率減半 2
星座命理
【12星座配對】誰是我最般配的理想情人？ 5
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【爆紅青蛙仔】日本90後OL開發，日賺數百萬金成功原因是？ 3
玄來更精彩 ． 黃美雲
中央肥胖有危險 五分鐘減肚腩神功 5
健康Video
【人體也抽濕】袪濕更要固脾胃，一杯茶趕走春困 3
陶冬天下 ． 陶冬
股市失樂園 3
辦公室政治 ． 潘少權
【管理的精髓】讓天生懶惰的人也無從偷懶 3
論盡中港台 ． 岑逸飛
【2018預測】戊戌狗年，月食修刑 7
玩樂好去處
【舊區穿梭】草根文化很迷人！用鐵閘做畫布訴說老店故事 3
產品簡介

【etnet x 香港理財月2018】賞你 「錢家有道」．餐具套裝 共100套

【DIVA Channel】賞睇《黃金花》

【DIVA Channel‧Wednesday Treat】賞 法國波爾多MOULIN HAUT LAROQUE紅酒

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊