《經濟通通訊社２２日專訊》聯儲局主席鮑威爾表示，近數個月經濟前景已經增強，預計就
業市場將保持強勁，認為逐步加息將有助支持經濟，若過慢加息將對經濟擴張帶來風險。
他又指目前的貨幣政策框架非常有效，縮減資產負債表計劃運作順利，無意作出改變。
鮑威爾表示，對今年加息３次的預測不變，強調如果經濟前景有所改變，聯儲局將會適當地
調整貨幣政策。（ｍｎ）
22/03/2018 08:40
【美國加息】鮑威爾：加息過慢將對經濟增長帶來風險
《經濟通通訊社２２日專訊》聯儲局主席鮑威爾表示，近數個月經濟前景已經增強，預計就
業市場將保持強勁，認為逐步加息將有助支持經濟，若過慢加息將對經濟擴張帶來風險。
他又指目前的貨幣政策框架非常有效，縮減資產負債表計劃運作順利，無意作出改變。
鮑威爾表示，對今年加息３次的預測不變，強調如果經濟前景有所改變，聯儲局將會適當地
調整貨幣政策。（ｍｎ）
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