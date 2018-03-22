【美國加息】鮑威爾：加息過慢將對經濟增長帶來風險

《經濟通通訊社２２日專訊》聯儲局主席鮑威爾表示，近數個月經濟前景已經增強，預計就

業市場將保持強勁，認為逐步加息將有助支持經濟，若過慢加息將對經濟擴張帶來風險。

他又指目前的貨幣政策框架非常有效，縮減資產負債表計劃運作順利，無意作出改變。

鮑威爾表示，對今年加息３次的預測不變，強調如果經濟前景有所改變，聯儲局將會適當地

調整貨幣政策。（ｍｎ）

