《經濟通通訊社２２日專訊》巴西央行將利率調降至紀錄低位的６﹒５％，並暗示可能在５
月進一步減息，因通脹仍然低迷。
今次減息的決定符合預期，但大多數市場人士預期，今次是本輪政策寬鬆周期中的最後一次
減息。
巴西央行的政策聲明稱，貨幣政策委員會目前認為在下次會議上進一步放寬貨幣政策是適當
的。（ｍｎ）
22/03/2018 11:51
《外地經濟》巴西央行將利率降至紀錄低位，暗示在５月進一步減息
《經濟通通訊社２２日專訊》巴西央行將利率調降至紀錄低位的６﹒５％，並暗示可能在５
月進一步減息，因通脹仍然低迷。
今次減息的決定符合預期，但大多數市場人士預期，今次是本輪政策寬鬆周期中的最後一次
減息。
巴西央行的政策聲明稱，貨幣政策委員會目前認為在下次會議上進一步放寬貨幣政策是適當
的。（ｍｎ）
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