《經濟通通訊社２２日專訊》李寧（０２３３１）公布截至２０１７年１２月３１日止年度
業績，純利５﹒１５億元（人民幣．下同），按年跌１９﹒９％，市場預期純利為５﹒００５億
元。每股盈利２１﹒４７分，不派息。
期內，收入８８﹒７億元，按年增１０﹒７％，毛利４１﹒８億元，按年增１２﹒７％。（
ｆｆ）
＊有關業績的詳情，請參閱公司正式之通告＊
22/03/2018 08:38
《神州民企》李寧全年賺５﹒１５億人幣跌兩成仍勝預期，不派息
《經濟通通訊社２２日專訊》李寧（０２３３１）公布截至２０１７年１２月３１日止年度
業績，純利５﹒１５億元（人民幣．下同），按年跌１９﹒９％，市場預期純利為５﹒００５億
元。每股盈利２１﹒４７分，不派息。
期內，收入８８﹒７億元，按年增１０﹒７％，毛利４１﹒８億元，按年增１２﹒７％。（
ｆｆ）
＊有關業績的詳情，請參閱公司正式之通告＊
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