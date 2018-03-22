《神州民企》李寧全年賺５﹒１５億人幣跌兩成仍勝預期，不派息

《經濟通通訊社２２日專訊》李寧（０２３３１）公布截至２０１７年１２月３１日止年度

業績，純利５﹒１５億元（人民幣．下同），按年跌１９﹒９％，市場預期純利為５﹒００５億

元。每股盈利２１﹒４７分，不派息。

期內，收入８８﹒７億元，按年增１０﹒７％，毛利４１﹒８億元，按年增１２﹒７％。（

ｆｆ）



＊有關業績的詳情，請參閱公司正式之通告＊

