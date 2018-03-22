《談國論企－黎偉成》固投前二月同比少仍為半年之高

《談國論企》中國的全國固定資產投資（不含農戶．下同）於２０１８年１－２月份無疑比

上年同期少，但仍高於２０１７年７月以來的半年升幅，有賴（１）民間投資加大速，在一定程

度抵銷國有控股固投長明顯減慢之壓，和（２）製造業持平於上年同期的上升幅度，而（３）採

礦業的固投無疑加大下降之速，但生產回升，該可拉動今後的投資力度，固投積極性不減。



＊製造業固投穩增高技術高增值業更佳＊



來自中國國家統計局所發布的資料：全國固定資產投資於２０１８年前２月的累計幅度為４

﹒４６２６萬億元，同比增長７﹒９％，即使比２０１６年同期所增的８﹒９％少１個百分點

，卻不足以為憂，乃因此為自２０１７年１－７月份累計額度所增升７﹒８％以來最高長幅度之

餘，更相對於１－１２月及１－１１月份所增之７﹒２％多凡０﹒７個百分點之普，可充分表明

全國固投的近大半年的情況是有漸進式的回升和改善，並非「惡化」。

需要重點指出，為第二產業中的工業投資，於２０１８年１－２月份同比增長２﹒４％，無

疑比２０１７年同期的２﹒９％少增０﹒５個百分點，此為（一）採礦業投資期內減少１３％，

相對於上年１－２月份尚增４﹒１％，大有急劇逆轉之概，但不足以憂且慮只因此一大項的規模

以上工業加值於２０１８年１－２月份的同比增長即使只為１﹒６％，但２０１７年同期下降３

﹒６％，而對上一個月份仍減少０﹒９％，出現全面比較的跌轉升新向，該會在稍遲階段加投資

。

再看（二）製造業的固投於２０１８年前２月的同比增長４﹒３％，實際持平於上年同期，

屬穩定增長的態勢，卻非全面好轉，最重要的行業首推（Ｉ）高技術、高值的行業，有長者為（

ｉ）計算機、通信和其他電子設備製造業於１－２月份的同比增長２１％，比２０１６年所的

１５﹒７％多５﹒３個百分點之普，是為各業固投表現之最佳。

但製造業的其他主要高技術行業固投仍有待提升：（ｉｉ）專用設備製造業固投的同比下降

６﹒１％，２０１７年１－２月份上升５﹒５％，明顯逆轉；但此項之產量於期內同比增

１０﹒３％，有望於稍遲階段重新提升固投力度。（ｉｉｉ）通用設備固投０﹒１％，亦明顯低

於上年前２個月所增之３﹒７％，而行業期內生產同比增加９﹒１％，估計固投前景該不差矣。

其他傳統製造業，固投相對積極的有（ｉｖ）紡織業同比增長１２％，比２０１７年前２月

所增之２﹒５％多９﹒５個百分點；（ｖ）鐵路、船舶、航空航天和其他運輸業設備製造業多９

﹒９個百分點為１１﹒９％；（ｖｉ）農副食品加工業固投６﹒２％，多３﹒９個百分點。問題

是（ｖｉｉ）醫藥製造業的固投大幅下降１３﹒４％，２０１７年１－２月份則增加

１０﹒２％。

（三）第三產業（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應）的固投，於２０１８年前２月的

固投同比增長，無疑達到１０﹒２％，卻比上年同期的１２﹒２％回落整整２個百分點，主要受

困於（Ａ）水利、環境和公共設施管理業投資即使同比增６﹒１％，比上年所增的３３﹒６％少

２７﹒５個百分點，因水利管理業跌６﹒２個百分點，公共設施管理業增長持平於１５﹒６％。



＊民間固投增速提升顯國策扶持有效＊



（Ｂ）交通運輸、倉儲和郵政業同比增長１３﹒４％，比上年同期所增的１８﹒８％少

５﹒４個百分點，因鐵路運輸業固投僅３﹒４％，而道路運輸業幅擴大７個百分點至１９﹒１％

。

更重要之處，為（四）民間投資的固投同比增長８﹒１％，比上年１－２月分所增６﹒７％

多１﹒４個百分點，即使數據再無具體細項，亦可見民投之重要性，因國策扶持生效。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

