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22/03/2018 09:30

《談國論企－黎偉成》固投前二月同比少仍為半年之高

　　《談國論企》中國的全國固定資產投資（不含農戶．下同）於２０１８年１－２月份無疑比
上年同期少，但仍高於２０１７年７月以來的半年升幅，有賴（１）民間投資加大速，在一定程
度抵銷國有控股固投長明顯減慢之壓，和（２）製造業持平於上年同期的上升幅度，而（３）採
礦業的固投無疑加大下降之速，但生產回升，該可拉動今後的投資力度，固投積極性不減。
　
＊製造業固投穩增高技術高增值業更佳＊
　
　　來自中國國家統計局所發布的資料：全國固定資產投資於２０１８年前２月的累計幅度為４
﹒４６２６萬億元，同比增長７﹒９％，即使比２０１６年同期所增的８﹒９％少１個百分點
，卻不足以為憂，乃因此為自２０１７年１－７月份累計額度所增升７﹒８％以來最高長幅度之
餘，更相對於１－１２月及１－１１月份所增之７﹒２％多凡０﹒７個百分點之普，可充分表明
全國固投的近大半年的情況是有漸進式的回升和改善，並非「惡化」。
　　需要重點指出，為第二產業中的工業投資，於２０１８年１－２月份同比增長２﹒４％，無
疑比２０１７年同期的２﹒９％少增０﹒５個百分點，此為（一）採礦業投資期內減少１３％，
相對於上年１－２月份尚增４﹒１％，大有急劇逆轉之概，但不足以憂且慮只因此一大項的規模
以上工業加值於２０１８年１－２月份的同比增長即使只為１﹒６％，但２０１７年同期下降３
﹒６％，而對上一個月份仍減少０﹒９％，出現全面比較的跌轉升新向，該會在稍遲階段加投資

　　再看（二）製造業的固投於２０１８年前２月的同比增長４﹒３％，實際持平於上年同期，
屬穩定增長的態勢，卻非全面好轉，最重要的行業首推（Ｉ）高技術、高值的行業，有長者為（
ｉ）計算機、通信和其他電子設備製造業於１－２月份的同比增長２１％，比２０１６年所的
１５﹒７％多５﹒３個百分點之普，是為各業固投表現之最佳。
　　但製造業的其他主要高技術行業固投仍有待提升：（ｉｉ）專用設備製造業固投的同比下降
６﹒１％，２０１７年１－２月份上升５﹒５％，明顯逆轉；但此項之產量於期內同比增
１０﹒３％，有望於稍遲階段重新提升固投力度。（ｉｉｉ）通用設備固投０﹒１％，亦明顯低
於上年前２個月所增之３﹒７％，而行業期內生產同比增加９﹒１％，估計固投前景該不差矣。
　　其他傳統製造業，固投相對積極的有（ｉｖ）紡織業同比增長１２％，比２０１７年前２月
所增之２﹒５％多９﹒５個百分點；（ｖ）鐵路、船舶、航空航天和其他運輸業設備製造業多９
﹒９個百分點為１１﹒９％；（ｖｉ）農副食品加工業固投６﹒２％，多３﹒９個百分點。問題
是（ｖｉｉ）醫藥製造業的固投大幅下降１３﹒４％，２０１７年１－２月份則增加
１０﹒２％。
　　（三）第三產業（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應）的固投，於２０１８年前２月的
固投同比增長，無疑達到１０﹒２％，卻比上年同期的１２﹒２％回落整整２個百分點，主要受
困於（Ａ）水利、環境和公共設施管理業投資即使同比增６﹒１％，比上年所增的３３﹒６％少
２７﹒５個百分點，因水利管理業跌６﹒２個百分點，公共設施管理業增長持平於１５﹒６％。
　
＊民間固投增速提升顯國策扶持有效＊
　
　　（Ｂ）交通運輸、倉儲和郵政業同比增長１３﹒４％，比上年同期所增的１８﹒８％少
５﹒４個百分點，因鐵路運輸業固投僅３﹒４％，而道路運輸業幅擴大７個百分點至１９﹒１％

　　更重要之處，為（四）民間投資的固投同比增長８﹒１％，比上年１－２月分所增６﹒７％
多１﹒４個百分點，即使數據再無具體細項，亦可見民投之重要性，因國策扶持生效。
《資深財經評論員　黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

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