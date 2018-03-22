《中資異動》金軟（３８８８）去年扭虧賺３２億人幣，惟現挫４％

《經濟通通訊社２２日專訊》金山軟件（０３８８８）績佳，惟現回吐４﹒０５％，報

２８﹒４元；主動沽盤６６％；成交約２４１萬股，涉資７１０５萬元。該股上日曾見３１﹒１

元，為２０１５年６月以來高位。

該公司昨日收市後公布截至２０１７年１２月３１日年度業績。期內扭虧為盈賺３２億元人

民幣，上年同期虧損２﹒７億元人民幣。每股基本盈利年度溢利為２﹒４６元人民幣。派末期息

０﹒１１港元。期內收益按年升３５％至５１﹒８１億元人民幣。營運溢利８﹒１４億元人民幣

，跌１２％。

現時，恆生指數報３１６３３，上升２１８點或上升０﹒７０％，主板成交１１４﹒５１億

元。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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金蝶國際（００２６８） ７﹒５２０元 上升０﹒２７％

中軟國際（００３５４） ６﹒６５０元 上升２﹒３１％

科通芯城（００４００） ４﹒５４０元 無升跌

浪潮國際（００５９６） ２﹒５４０元 上升０﹒７９％

民航信息（００６９６） ２５﹒９００元 下跌０﹒５８％

閱文集團（００７７２） ７５﹒５００元 下跌０﹒４０％



中國錢包（００８０２） ０﹒４１５元 無升跌

高陽科技（００８１８） １﹒４７０元 無升跌

神州控股（００８６１） ４﹒４７０元 下跌０﹒４５％

擎天軟件（０１２９７） ２﹒３００元 上升０﹒８８％

美圖公司（０１３５７） ９﹒９６０元 下跌０﹒４０％

金山軟件（０３８８８） ２８﹒４００元 下跌４﹒０５％

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（ａｌ）

