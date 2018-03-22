《午市前瞻》港股短期維持區間大幅波動，專家建議騰訊待低吸納

《經濟通通訊社２２日專訊》美國聯儲局一如市場預期加息四分一厘，並暗示今年最少再加

息兩次，惟美元繼續弱勢。美股於聯儲局加息後掉頭向下，道指盤中曾升２５０點，最終收跌

４４點或０﹒２％，至２４６８２點；標普５００指數收跌５點或０﹒２％，至２７１１點；納

指收低１９點或０﹒３％，至７３４５點。

儲局加息計劃如預期，港股今早雖然高開１６１點報３１５７５點，但之後由於騰訊

（００７００）等重磅股下跌，港股受拖累一度倒跌２９９點報３１１１５點，半日收跌

１９６點或０﹒６３％，報３１２１８點，主板成交８５５﹒６８億元。

國指跌３７點或０﹒３０％，報１２４８３點。滬指跌２６點或０﹒８１％，報３２５４點

。



＊港交所錄五連跌，油價升「三桶油」齊上揚＊



騰訊昨日收市後公布業績，勝預期，惟大行認為其線上遊戲收入令人失望，拖累該股低開後

擴大跌幅，半日滑落３﹒２９％，報４４７﹒４元，暫為跌幅最大藍籌。金山軟件

（０３８８８）亦宣布去年扭虧賺３２億元人民幣，惟股價仍然挫９﹒１２％，報２６﹒９元。

受累連串壞消息影響，港交所（００３８８）暫錄五連跌，半日插２﹒０１％，報

２６３﹒８元，五日以來累跌８﹒９％。

由於美國油庫存意外減少，油價升約３％，「三桶油」造好，中海油（００８８３）升

１﹒２％，報１１﹒７８元。中石油（００８５７）漲１﹒４６％，報５﹒５５元。中石化

（００３８６）亦升１﹒０４％，報６﹒８１元。



＊眾安在綫見上市新低，正通汽車績優仍下挫＊



平保（０２３１８）昨日就擱置陸金所上市計劃報道作澄清，由於獲瑞信續予「優於大市」

評級，現靠穩微跌０﹒４％，報８７﹒９５元。

眾安在綫（０６０６０）早前被大和降評級至跑輸大市，暫時急挫４﹒４２％，報６１﹒６

５元，盤中低見６１﹒４元，見上市新低，暫為最差表現國指成分股。

正通汽車（０１７２８）去年多賺逾１倍，不過摩通降目標價，由１６元降至１４元，股價

滑落８﹒０４％，報６﹒６３元。

藥明生物（０２２６９）折讓近７％配股，主席減持一千萬股，股價表現穩定，僅跌

１﹒４０％，報７４元。



＊李偉傑：港股３０８００╱３２０００波動＊



聯儲局維持加息三次預期，港股早市暫先升後跌。財經評論員李偉傑對《經濟通通訊社》表

示，美國加息符合市場預期，估計市場現已消化這項消息。投資者獲利回吐，為大市增添下行壓

力，導致港股近日走勢較為反覆。他強調，港股短期內需待Ａ股配合，以及資金重投大藍籌如騰

訊（００７００）身上，方再有向上動力，可望再挑戰３２０００點，下行支持位暫在

３０８００點。港股短期內仍在這區間大幅上落。

騰訊績後股價表現疲弱。他表示，雖然騰訊在第４季線上遊戲收入令人失望，但基本面仍向

好，因此，建議投資者可待至４３０元吸納，上望５００元新高。

此外，瑞聲（０２０１８）將在下周二（２７日）放榜，他認為，若其業績優於市場預期的

話，則可在１５０元吸納，上望１７０元。（ｇｖ、ｆｆ）

