【美國加息】港元一個月拆息升至０﹒８１厘，一年期拆息１４連升

《經濟通通訊社２２日專訊》港元匯價今早先升後回，早段最高見曾７﹒８４４７兌一美元

，但在金管局總裁陳德霖發言後，港匯轉弱，最低見７﹒８４６９，繼續刷新３３年新低，最新

報７﹒８４５７。港元同業拆息方面，除了一周錢外，其他全線拆息均告上揚，當中，一個月期

拆息由上日的０﹒８０８５７厘升至今日的０﹒８１２８６厘，為２月７日以來最高。

財資巿場公會數據顯示，一周拆息降至０﹒２４７１４厘，較上日下跌３個基點，為３月６

日來最大跌幅，隔夜息則由上日０﹒０５３１２厘回升至０﹒０５６７９厘，３月拆息升至

１﹒１０６４３厘，六個月拆息亦升至１﹒４３４６３厘。至於１年期拆息更連升１４天，至１

﹒８２７３２厘，創２００９年１月以來新高。

美國聯儲局將聯邦基金利率目標區間調高２５點子到１﹒５至１﹒７５厘，但維持今年共加

息３次預估不變，令押注聯儲局今年準備加息４次的匯商感到失望，美元指數下跌０﹒８％至８

９﹒６７８，創下１月２４日來最大單日跌幅。

金管局今早將貼現窗基本利率上調２５點子至２厘，總裁陳德霖今早會見傳媒時表示，聯儲

局的加息決定符合預期，而港美息差擴闊，為套息交易提供更大誘因，近日港匯偏弱，距離

７﹒８５的弱方兌換保證只相差４０至５０點子，相信港匯於短時間內會很快觸及７﹒８５水平

。至於本港何時加息，他認為要視乎銀行的資金成本。現時本港貸存比率８０％以上，當港元拆

息上升，銀行的資金成本將會加重，屆時存貸息率或會上調。（ｃｌ）

