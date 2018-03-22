《再戰明天》日本和新加坡公布２月通脹率，中石化和招行派業績

《經濟通通訊社２２日專訊》明日，日本和新加坡公布２月通脹率，台灣公布２月工業生產

。



＊加拿大央行高級副總裁威爾金斯發表演說＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨１：００ａｍ，英倫銀行副總裁拉姆斯登在財政部年

度金融科技會議上發表講話。

１２：４５ａｍ，加拿大央行高級副總裁威爾金斯發表演說。

４：００ａｍ，美國投資公司協會（ＩＣＩ）發布一周貨幣市場共同基金數據。



＊日本公布２月通脹率＊



在數據方面，明早７：３０ａｍ，日本公布２月消費者物價指數年率，料由１﹒４％升上

１﹒５％。７：５０ａｍ，日本公布一周外資投資日本債券和股票，日本投資海外債券和股票的

資金流向。



＊新加坡公布２月通脹率＊



明午１：００ｐｍ，新加坡公布２月消費者物價指數年率，料由持平升上０﹒４％；核心消

費者物價指數年率料由１﹒４％升上１﹒６％。

４：００ｐｍ，台灣公布２月工業生產，年率料由１０﹒８６％降至１﹒７％。

４：２０ｐｍ，台灣公布２月貨幣供應Ｍ１Ｂ和貨幣供應Ｍ２。



＊中石化、招行和長汽派業績＊



在本港，下周一公布業績的公司：合景泰富（０１８１３）、紫金礦業（０２８９９）、江

蘇寧滬（００１７７）、中國太平（００９６６）、國藥控股（０１０９９）、西證國際證券

（００８１２）、華潤燃氣（０１１９３）、中遠海運國際（００５１７）、華能新能源

（００９５８）、建滔積層板（０１８８８）、建滔化工（００１４８）、中國人民保險集團

（０１３３９）、中國財險（０２３２８）、上海醫藥（０２６０７）、裕元集團（００５５１

）、中石化（００３８６）、永旺（００９８４）、天津銀行（０１５７８）、青島銀行

（０３８６６）、招商銀行（０３９６８）、長城汽車（０２３３３）和中國神華（０１０８８

）等。（ｈｏ）

