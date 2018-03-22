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22/03/2018 19:48

《再戰明天》日本和新加坡公布２月通脹率，中石化和招行派業績

　　《經濟通通訊社２２日專訊》明日，日本和新加坡公布２月通脹率，台灣公布２月工業生產


＊加拿大央行高級副總裁威爾金斯發表演說＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨１：００ａｍ，英倫銀行副總裁拉姆斯登在財政部年
度金融科技會議上發表講話。
　　１２：４５ａｍ，加拿大央行高級副總裁威爾金斯發表演說。
　　４：００ａｍ，美國投資公司協會（ＩＣＩ）發布一周貨幣市場共同基金數據。

＊日本公布２月通脹率＊

　　在數據方面，明早７：３０ａｍ，日本公布２月消費者物價指數年率，料由１﹒４％升上
１﹒５％。７：５０ａｍ，日本公布一周外資投資日本債券和股票，日本投資海外債券和股票的
資金流向。

＊新加坡公布２月通脹率＊

　　明午１：００ｐｍ，新加坡公布２月消費者物價指數年率，料由持平升上０﹒４％；核心消
費者物價指數年率料由１﹒４％升上１﹒６％。
　　４：００ｐｍ，台灣公布２月工業生產，年率料由１０﹒８６％降至１﹒７％。
４：２０ｐｍ，台灣公布２月貨幣供應Ｍ１Ｂ和貨幣供應Ｍ２。

＊中石化、招行和長汽派業績＊

　　在本港，下周一公布業績的公司：合景泰富（０１８１３）、紫金礦業（０２８９９）、江
蘇寧滬（００１７７）、中國太平（００９６６）、國藥控股（０１０９９）、西證國際證券
（００８１２）、華潤燃氣（０１１９３）、中遠海運國際（００５１７）、華能新能源
（００９５８）、建滔積層板（０１８８８）、建滔化工（００１４８）、中國人民保險集團
（０１３３９）、中國財險（０２３２８）、上海醫藥（０２６０７）、裕元集團（００５５１
）、中石化（００３８６）、永旺（００９８４）、天津銀行（０１５７８）、青島銀行
（０３８６６）、招商銀行（０３９６８）、長城汽車（０２３３３）和中國神華（０１０８８
）等。（ｈｏ）

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