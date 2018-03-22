《經濟通通訊社２２日專訊》中石油（００８５７）（滬：６０１８５７）公布截至去年底
止全年業績，純利為２２７﹒９８億（人民幣．下同），按年升１﹒９倍。每股盈利為０﹒１２
元。
末期股息每股０﹒０６０７４元，當中按２０１７年下半年國際準則歸屬於母公司淨利潤的
４５％的數額派發每股０﹒０２４８９元，增加特別派息每股０﹒０３５８５元。
營業額為２﹒０２萬億元，按年升２４﹒７％。（ｌｙ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
22/03/2018 18:29
中石油全年純利升１﹒９倍至２２８億人幣，息０﹒０６０７４元
《經濟通通訊社２２日專訊》中石油（００８５７）（滬：６０１８５７）公布截至去年底
止全年業績，純利為２２７﹒９８億（人民幣．下同），按年升１﹒９倍。每股盈利為０﹒１２
元。
末期股息每股０﹒０６０７４元，當中按２０１７年下半年國際準則歸屬於母公司淨利潤的
４５％的數額派發每股０﹒０２４８９元，增加特別派息每股０﹒０３５８５元。
營業額為２﹒０２萬億元，按年升２４﹒７％。（ｌｙ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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