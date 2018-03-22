中石油全年純利升１﹒９倍至２２８億人幣，息０﹒０６０７４元

《經濟通通訊社２２日專訊》中石油（００８５７）（滬：６０１８５７）公布截至去年底

止全年業績，純利為２２７﹒９８億（人民幣．下同），按年升１﹒９倍。每股盈利為０﹒１２

元。

末期股息每股０﹒０６０７４元，當中按２０１７年下半年國際準則歸屬於母公司淨利潤的

４５％的數額派發每股０﹒０２４８９元，增加特別派息每股０﹒０３５８５元。

營業額為２﹒０２萬億元，按年升２４﹒７％。（ｌｙ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

