《小傳日記》ＱＱ績後急散水，股東掟貨心都碎！



《小傳日記》花旗國喺今日（２２日）香江時間凌晨，話加息四分一厘兼維持今年全年共加

息三次嘅預期，同「孖屐」先前估嘅一樣，但美金就應聲下插，美匯指數再次守唔住９０關。加

息結果出台，「孖屐」已經暫時驚少一樣嘢，魚缸理應都有返Ｄ表現，但歐洲佬諗住對花旗國嘅

科網大佬徵收數字稅，侵侵又諗住喺今個禮拜對神州進口貨徵收關稅，呢幾樣嘢始終一直困擾

「孖屐」，花旗三大魚缸噚日全線腳軟。

香江呢邊，魚缸朝早競價時段，平保（０２３１８）展開報復式反彈近３巴仙，勢要收復噚

日失地，加上內銀佬亦同時起哄，即使股王ＱＱ（００７００）急插逾兩巴仙嘅情況下，魚缸仍

然能夠高開１６１點，之後仲衝高至２７２點，但升幅一閃即逝。ＱＱ突然間深潛多Ｄ，魚缸喺

中午埋單前再一次翻雲覆雨，最多碌低２９９點，低見３１１１５。食完Ｌｕｎｃｈ後，魚缸基

本上得個跌字，ＱＱ喺臨埋單前突急瀉超過半成，魚缸最多跌咗近４００點，低見３１０１８，

最終全日埋單唔見咗３４３點或１巴仙，報３１０７１，穿咗１０天線（３１４２２）、２０天

線（３１０９９）同５０天線（３１４０６）。國指唔見咗９４點報１２４２７。成交就同噚日

差唔多，錄得近１５２０億銀。



＊易鑫五連挫五蚊終跌破，眾安錄巨虧股價被質低＊



股王ＱＱ每次放榜都會有驚喜，而噚日ＱＱ喺魚缸收工後派成績表，無論係盈利同收入都高

過「孖屐」預期，但舊年第四季遊戲業務按季碌低７巴仙，挑剔嘅缸友可能因為咁樣，今次只有

驚沒有喜，ＱＱ預託證券（ＡＤＲ）噚晚率先插水近兩巴仙，香江呢邊當然唔會有運行，今朝低

開超過兩巴仙後，一度跌唔夠１巴仙，之後就如上段所講嘅進入潛水狀態，埋單前都唔見有反彈

跡象，全日深潛半成，報４３９﹒４銀，重傷！魚缸打烊後，外電報道ＱＱ最大股東南非

Ｎａｓｐｅｒｓ擬出售最多１﹒９億股ＱＱ，佔２巴仙，持股比例將降至３１﹒２巴仙，套現

１００億美金有多，據報Ｎａｓｐｅｒｓ承諾至少三年不會進一步減持。今日ＱＱ插得咁多，有

幾多係春江鴨先知大股東掟貨消息，真係不得而知，但恐怕ＱＱ聽日（２３日）要插多一浸，小

傳都要食定驚風散啦！

ＱＱ有份入股嘅易鑫（０２８５８）真係黑到冇朋友，自從上個禮拜四（１５日）收市後放

榜話舊年蝕咗１８３億人仔後，缸友好唔俾面一直掟貨，今日仲一度失守５蚊關，低見４﹒９３

銀，兼係舊年１１月入缸以嚟最低潛水紀錄，埋單報４﹒９６銀，自公布業績至今已連跌五日，

累挫超過１９巴仙。

同樣有ＱＱ坐鎮嘅眾安在綫（０６０６０）喺今個禮拜二（２０日）魚缸收工後放榜，舊年

蝕咗１０億人仔，之後連續兩日插水，今日低見６１﹒４銀，距離招親價５９﹒７銀唔係好遠，

全日跣低近４巴仙，報６２﹒２銀。



＊中移出業績表現唔出色，瑞聲要反擊逆市現奇蹟＊



祖國移動（００９４１）今日放中午榜，全日賺多半成至１１４３億人仔，都「孖屐」估嘅

差唔多，４Ｇ客淨增加１﹒１４億戶，至６﹒５億戶。事實上，中移動每一年業績都係咁上下，

缸友都唔會有太大寄望，全日跣低唔夠一巴仙，報７１﹒７５銀。

不過，手機設備佬就相當硬淨，呢幾日所有街坊都被舜宇（０２３８２）搶晒風頭，下星期

二（２７日）放榜嘅瑞聲（０２０１８），作為一哥當然唔想失威啦，全日彈起近兩巴仙，報

１５６﹒２銀。舜宇自從喺今個禮拜一（１９日）放榜話多賺１﹒２８倍後，升勢一直超勁，噚

日仲要破埋頂，高見１７１﹒６銀，今日就繼續跳起ＤＤ，報１６０﹒５銀。通達

（００６９８）就最威水，逆市升咗４巴仙，報１﹒７９銀。

其他科網佬就被空軍偷襲，金山軟件（０３８８８）雖然舊年扭虧賺３２億人仔，但由於早

重點手遊嘅時間未明，話咁樣會對今年成績有重大影響，缸友更加有理由相信應掟貨走人，全日

急插超過一成，報２６﹒６銀。金蝶（００２６８）亦慘成掟貨「他屐」，跣低近半成，報

７﹒１６銀。



＊雅居樂飛高瑞信讚個好，眾房拗腰彈有貨嚇破膽＊



魚缸ｃｈｏｋ得好勁，內房佬表現都各異。雅居樂（０３３８３）噚日中午放榜，舊年賺多

咗１﹒６倍，最新仲有瑞信升「他屐」同評級喎，當然開心喇，飛起近３巴仙，埋單報

１６﹒３６銀，最勁仲見過１６﹒７８銀，創埋史上新高！街坊碧桂園（０２００７）即使被匯

證維持「減持」評級，但都只係腳軟０﹒２巴仙，算係咁喇，報１６﹒４２銀。

做得好嘅內房佬就讚完喇，都要講下做得嘛嘛地嘅幾位。龍光（０３３８０）就慘喇，雖然

話中期賺多咗４５巴仙，不過都要照跌，挫近６巴仙，報１１﹒７２銀。眾安房產

（００６７２）一度急瀉超過１３巴仙，但埋單就無升跌，埋單報０﹒６７銀。



＊油佬好高興全因油價升，油服都憧憬中海油服勁＊



油佬今日齊齊跳啊，全因為花旗國上星期原油庫存意外下跌，大家本身都估會係上升，刺激

國際油價飛起約３巴仙。「合皮」嘅當然係咁多位石油佬喇，雖然尾市都縮返唔少，但依然都算

做得唔錯喇，中石油（００８５７）埋單收報５﹒５３銀，彈高１巴仙。街坊中海油

（００８８３）就衝前近１巴仙，報１１﹒７銀；中石化（００３８６）無升跌，報６﹒７４銀

。

開心嘅當然唔止油佬，仲有一眾油服佬，中海油服（０２８８３）踢高３巴仙，報８﹒２３

銀；宏華集團（００１９６）跳起１巴仙，報０﹒８６銀；百勤油服（０２１７８）上升１巴仙

，報０﹒４９５銀。請請！



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