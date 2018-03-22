騰訊領跌，港股急挫３４３點收３１０７１，成交１５１９億元

《經濟通通訊社２２日專訊》美國聯儲局一如市場預期加息四分一厘，暗示今年最少再加息

兩次，惟美元繼續弱勢。美股於聯儲局加息後掉頭向下，道指盤中曾升２５０點，最終收跌

４４點報２４６８２點。港股今早雖然高開１６１點報３１５７５點，但之後由於騰訊

（００７００）等重磅股下跌，港股受拖累一度倒跌２９９點報３１１１５點；午後碧桂園

（０２００７）等內房股狀態大勇，但尾市騰訊跌幅突擴大並穿４４０元，拖累大市最多跌

３９６點低見３１０１８點，最終港股收跌３４３點或１﹒０９％，報３１０７１點，穿廿天線

。主板成交１５１９﹒３３億元，較上日減少約１％。

國指跌９４點或０﹒７５％，報１２４２７點。滬指收３２６３，跌１７點或０﹒５３％。



＊騰訊跌５％最差藍籌股，恆隆地產領漲＊



騰訊昨日收市後業績勝預期，惟多家大行認為其線上遊戲收入令人失望，其中瑞信更調低其

盈利預測，午後跌勢擴大，日內低見４３８﹒６元，全日跌５﹒０２％，報４３９﹒４元，為全

日表現最差藍籌股，成交高達３２２﹒０５億元，佔主板總成交逾兩成。

美國油庫存意外減少，油價升約３％，「三桶油」盤中全線上揚，惟之後高位回軟，中石化

（００３８６）全日無升跌報６﹒７４元，盤中高見６﹒９０元；中石油（００８５７）升

１﹒１％，報５﹒５３元；中海油（００８８３）揚０﹒５２％，報１１﹒７元。

瑞聲（０２０１８）今日回勇，全日升１﹒７６％，報１５６﹒２元；同業舜宇

（０２３８２）亦揚０﹒４４％，報１６０﹒５元。

內房股方面，潤地（０１１０９）日前獲唱好，續予「買入」評級，目標價由３８﹒６元上

調至３９﹒９５元，全日漲０﹒１７％，報３０﹒１元；碧桂園（０２００７）則獲匯證維持「

減持」評級，但目標價由９元上調至１１﹒６元，惟全日大部分時間保持升勢，惟最終微跌０﹒

２４％，收１６﹒４２元。

恆隆地產（００１０１）升２﹒１８％報１８﹒７８元，為升幅最大恆指成分股。恆隆地產

董事長陳啟宗每年都會兩度撰寫致股東函，稱個人消費正迅速成為中國經濟支柱，帶動中港零售

銷售持續復甦，內地奢侈品銷售的復甦尤其強勁，反映６年寒冬已成過去，相信將為集團業績帶

來正面影響。



＊恆安績後跌近３％，萬成金屬挫２５％＊



恆安（０１０４４）今午放榜，去年全年溢利僅增５％，全日跌２﹒８７％，報７４﹒５元

。中移動（００９４１）同樣在中午公布業績，去年度利潤增半成符合預期，全日股價微跌

０﹒７６％，報７１﹒７５元。

平保（０２３１８）昨日就擱置陸金所上市計劃報道作澄清，惟今日獲麥格理上調其目標價

５％至１１５港元，評級仍為「優於大巿」，全日跌０﹒６８％，報８７﹒７元；眾安在綫

（０６０６０）早前被大和降評級至跑輸大市，全日挫３﹒５７％，報６２﹒２元。

萬成金屬包裝（０８２９１）去年度盈轉虧至３５５﹒４萬元人幣，全日跌２５％，報

０﹒５１元，為全日表現最差個股。辰罡科技（０８１３１）為全日升幅最大個股，收漲

４３﹒９４％報０﹒２８５元。（ｇｖ）

