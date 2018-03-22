《神州經脈》美國加息靴子落地，人行上調逆回購利率，滬指走軟

《經濟通通訊社２２日專訊》美聯儲宣布將聯邦基金利率目標區間上調２５個基點後，人行

跟隨，上調７天逆回購操作利率５個基點至２﹒５５％。滬深股市開市時呈極窄幅升跌，開市後

確認跌勢，而待人行宣布調息後，Ａ股愈踩愈深，滬綜指最多跌１﹒１６％，午後跌幅逐步收窄

，最終全日跌０﹒５３％，報３２６３﹒４８點。深成指盤中同樣見超過１％跌幅，午後先回後

再跌，全日下滑０﹒９４％，報１０８７７﹒２５點。創業板指多次升跌交替，最後跌

０﹒６９％至１８１７﹒２３點。兩市全日成交額４２３８億元（人民幣．下同），較上日

（２１日）減少１１﹒９８％。



＊人行上調逆回購中標利率５點子至２﹒５５％＊



美聯儲宣布加息２５個基點的數小時後，人民銀行開展１００億元人民幣７天逆回購操作，

並上調利率５個基點至２﹒５５％。

人民銀行公開市場業務操作室負責人表示，此次公開市場操作利率小幅上行符合市場預期，

也是市場對美聯儲剛剛加息的正常反應。

負責人表示，去年以來，貨幣市場利率持續高於公開市場操作利率，近期雖有所收窄但仍有

不小的利差，此次公開市場操作利率隨行就市小幅上行反映了資金供求關係，可進一步收窄二者

之間的利差，有利於增強公開市場操作利率對貨幣市場利率的傳導作用，也有利於市場主體形成

合理的利率預期，約束非理性融資行為，對穩定宏觀槓桿率可起到一定的作用。



＊傳人行上調ＳＬＦ利率５個基點＊



外電引述消息人士稱，人民銀行上調常備借貸便利（ＳＬＦ）利率，隔夜、七天和一個月升

幅均為５個基點，至３﹒４０％、３﹒５５％和３﹒９０％。

美聯儲宣布加息２５個基點後，人行跟隨上調７天逆回購操作利率５個基點至２﹒５５％。

人行指此次公開市場操作利率小幅上行符合市場預期，並可約束非理性融資行為，穩定宏觀槓桿

率。

市場人士指出，目前無法判定中國已進入加息周期，短期內調整基準利率可能性不大，倘美

國再有加息舉措，中國仍有望以調整公開市場利率等方式跟進，總體政策走向上維持穩定。



＊人幣兌一美元即期收升１０３點子＊



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒３２１２，較上個交易日４時３０分收盤

價升１０３點子。全日在６﹒３１２１至６﹒３２６４之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１７４點子，報６﹒３２１８。

今日人民幣兌一美元中間價報６﹒３１６７，較上個交易日升２２９點子。

美聯儲宣布加息２５基點，中國人民銀行一如市場預期，跟隨上調逆回購利率，幅度為５個

基點。光大證券表示，本次公開市場利率上調，體現出貨幣政策釋放風險去槓桿的意圖。雖然當

前人民幣匯率、外匯佔款的形式較為穩定，但是中美國債利差回落於１００基點以下，本次「跟

隨式」的加息可以更好地鞏固人民幣匯率基本穩定的基礎，防止人民幣貶值預期的抬升。



＊胡潤指今年中國企業海外併購將回暖＊



胡潤研究院與易界Ｄｅａｌ Ｇｌｏｂｅ在上海聯合發布２０１８中國企業跨境併購特別報

告。報告預計，今年中國企業跨境併購市場將迎來回暖過程，尤其是中小型、以技術和產業升級

為驅動的跨境併購交易仍會得到大力支持。

報告表示，２０１７年是中國企業跨境併購的調整之年，而隨著中國企業對外非理性投資的

泡沫逐步擠出，諸多用來遏止盲目投資的臨時性措施也將逐步退出，進而轉為更理性的長期制度

化建設。

今年監管層面對中國企業跨境併購的指導方針中積極審慎或會更加常態化，監管部門在戰略

上將會鼓勵戰略明確、堅持發展主業的中國企業海外投資。

報告數據顯示，２０１７年共有４００宗跨境併購交易，其中３１２宗披露金額，總額達

９６００億元，但總交易額同比下降２８％，交易數量同比減少１﹒７％。百強交易總額

８８００億元，同比減３７％。

跨境併購交易數量最集中行業為製造業，科技取代金融成為第二熱門行業，其次依次是消費

零售、能源礦產及公共事業、醫療健康、金融服務和房地產。

騰訊（００７００）和阿里系成為去年最活躍買家，在百強交易中分別佔７宗，其中騰訊的

交易總額３８０億元，阿里系總額２３０億。

美國為交易最集中地區，其次是香港，澳洲取代德國列第三，印度新上榜。



＊傳大疆尋求ＩＰＯ前融資至少５億美元或明年上市＊



外電引述知情人士表示，中國無人機製造商大疆創新科技有限公司正與投資者接洽，尋求至

少５億美元的ＩＰＯ前融資，對公司的估值將達１５０億美元左右。

消息人士稱，此次融資可能以股權融資與債務融資結合的方式進行，融資規模將在５億至

８億美元之間，但交易細節尚未最終確定，可能於明年進行ＩＰＯ。

大疆公司發言人於電郵聲明中表示，該公司對融資傳言不予置評，目前沒有ＩＰＯ計劃。

（ｂｉ）

