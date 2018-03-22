【駐滬專電】美團打車上海上線首日遭約談，數據須接入監管平台

《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧２２日上海專電》美團打車周三（２１日）正式登陸上海，

上線出租車及快車兩種業務。上海用戶可以通過美團或美團打車ＡＰＰ叫車。但上線首日，不少

市民遇上「秒接單卻久久上不了車」的情況。此外，上海市交通委、市價檢局、市公安局還聯合

對美團打車所屬的上海路團科技公司進行約談。

上海市交通委明確要求上海路團科技在上海正式開展網約車經營活動時，所有註冊車輛和人

員必須獲得上海網約車相關經營許可證件，且正式營運前必須將註冊車輛及人員的相關數據接入

上海行業監管平台。美團打車平台不得向未獲得許可證件的人員和車輛提供註冊、發布召車信息

並從事營運活動。因目前美團打車平台的相關數據信息尚未按規定接入上海網約車行業監管平台

，應當立即予以整改，接入相關數據。

市交通委還要求，路團科技應當合理確定網約車運價，實行明碼標價，不得有為排擠競爭對

手或者獨佔市場、以低於成本的價格運營擾亂正常市場秩序、損害國家利益或者其他經營者合法

權益等不正當價格行為，不得有價格違法行為。公布的宣傳廣告中不得出現類似「一元錢出發」

、「低價出發」等誤導消費者行為、涉及低價惡性競爭的有關內容，已經發布的類似宣傳廣告應

當予以撤銷。

約談並要求，路團科技公司現已設置的巡遊出租汽車打車軟件，按照有關規定不得具備類似

「感謝費」等加價功能和司機端目的地顯示功能，在相關巡遊出租汽車車輛和司機註冊信息尚未

接入本市出租汽車信息服務平台，無法實現「接單頂燈狀態轉換」、「註冊信息合法性比對」、

「載客狀態停止發送召車信息」等三大功能之前，不得開啟巡遊出租汽車打車軟件營運業務，現

已上線營運的應當立即予以整改。

