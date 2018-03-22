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即市新聞

22/03/2018 09:05

《思前想後－郭思治》港股大方向未明，調整期或續延伸至４月中旬

　　《思前想後》大市已正式步入三月份之下旬，而直到目前一刻止計，本月之形態仍暫屬先低
而後高，低位暫為５日之２９８５２點，而高位則已上移至２１日之３１９７８點，即月內之波
幅已擴闊至２１２６點。首先，以單月計此波幅並不算大，惟目前大勢之交投相當淡靜，故在整
固不前之勢頭下，２１２６點之波幅或已可滿足月內之所需，如情況依然，整個大市或會再上述
波幅內續處反覆無定中上落，而期間任何升升跌跌均祗屬待變而已，由於大方向未明，故投資者
多抱觀望，故整體交投亦會因而趨向較淡靜。當然，個別股份於期間之表現或會較突出，祗是技
術上不易燃點一股較熾烈之氣氛。

＊５０天線為關鍵＊

　　要推算大市是欲試頂或欲試底，首先要留意的當然是５０天線之支持，一般而言，如恆指能
穩守於５０天線之上，技術上當有利於再作進一步之推升，其時祗要成交金額能明顯增加，在動
力配合下，大市當可伺機試頂。反之，即使恆指能漸升離５０天線，但如成交不足，在缺乏動力
支持下，大市升勢亦會漸受規限，反過來說，如恆指持續受壓於５０天線之下，不但代表大市已
漸陷反復不明之中，期間祗要有任何稍偏淡之消息或事件出現，均會做呈新一輪之跌潮，至此，
大市之形態當屬反覆欲試底。

＊恆指仍未見穿透或破腳前＊

　　再看一個中期調整市所運行之周期，大市自１月２９日高位３３４８４點開始之回調，暫該
止步於２月９日之低位２９１２９點，即恆指在短短１０個交易日內共急回達４３５５點，以幅
度計當可滿足一中期調整之所需，但以時間計確未必能夠。因一個正常之中期調整時一般是續運
行至少８至１０周，故自１月２９日開始起計，大市之調整期或續延伸至３月底至４月中旬左右
方會漸結束。故期間之任何升幅均祗屬調整市之反覆上落而已。嚴格而言，一日恆指仍未見穿透
或破腳前，技術上仍未會出現明確方向。至此，要了解大市之走勢是處欲試頂或欲試底，可先從
移動線方面之表現去作推算。

＊易大宗上望目標為１元＊

　　易大宗（０１７３３）經過多年發展，集團目前不僅成為重要的供應鏈服商之一，同時亦涉
足煤炭、鐵礦石、石油化工品、有色金屬等業務，並且已成功建立了完整的集採購、加工、物流
、銷售、金融等各環節的綜合產業鏈閉環體系，服務對象涵蓋制造商、倉儲服務商、運輸服務商
、資金提供商及國有大型鋼企等。
　　集團單是焦煤單一品種供應鏈貿易市場佔有率已達約３０％，是為中國焦煤進口供應鏈服務
商第一大，在基本條件優良下，估值方面明顯被低估，在龐大基建支持下，為集團待來發展良機
，目前股價確不能反映集團之優勢，建議中線收集，首個上望目標為１元，一旦成功突破，中期
目標直指年內高位１﹒６２，技術上止蝕可設於０﹒６９元。《民眾證券董事總經理　郭思治》
（本欄逢周四刊出）

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