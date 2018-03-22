《日入而息》騰訊被大股東沽貨，陳德霖稱港匯或快觸及７﹒８５

《今天重點》﹡陳德霖稱港匯或很快觸及７﹒８５，港息將正常化；無需擔心走資，按息升

有利樓市健康發展

﹡騰訊（００７００）大股東ＮＡＳＰＥＲＳ擬出售最多１﹒９億股；李偉傑

稱騰訊大股東減持對股價造成壓力，宜先行觀望



《即日市況》﹡騰訊領跌，港股急挫３４３點收３１０７１，成交１５１９億元



《深滬股市》﹡人行調息累滬指曾挫１％，全日跌０﹒５％，金融股挫



《美元匯價》﹡紐元弱勢未完全扭轉，仍有機會下試０﹒７１；歐元最新報１﹒２３１８╱

２２，日圓最新報１０５﹒６７╱７０



《公司業績》﹡網龍（００７７７）去年虧損收窄至２０８４萬人幣，息０﹒１港元

﹡中移動（００９４１）全年賺１１４３億元人民幣，升５％，派末期息

１﹒５８２港元；中移動去年盈利略勝市場預期，通信服務收入增長

７﹒２％；中移動去年４Ｇ客戶淨增１﹒１４億元，４Ｇ ＡＲＰＵ

６６﹒４元；中移動今年資本開支跌６﹒４％，去年手機ＡＲＰＵ微升

﹡龍光（０３３８０）中期賺６５億元人民幣，增４５％，連特息共１９港仙

﹡漢思（００５５４）全年虧轉盈賺３６萬元，不派息

﹡華潤醫藥（０３３２０）去年多賺逾２３％至３４﹒８億元，息１１仙

﹡天喔（０１２１９）去年少賺２２％至１﹒６億元人民幣，連特息派

３﹒１８分

﹡永嘉（０３３２２）全年溢利２１０５萬元，跌８５％，末期息２仙

﹡東瑞製藥（２３４８）全年賺２﹒９３億元人民幣，升一成，息１２港仙

﹡恆安（０１０４４）全年多賺５％至３７﹒９億人幣，息１﹒１５元

﹡茂宸集團（００２７３）去年虧損降至５３１６萬元，不派息

﹡晨訊（０２０００）去年多賺４４％至１﹒１２億元，派息１﹒６仙

﹡都市麗人（０２２９８）全年多賺３１％至３﹒２億元人民幣，息３﹒３４

港仙

﹡國藥（０１０９９）深Ａ附屬國藥一致去年少賺近１１％

﹡利豐（００４９４）全年盈轉虧蝕３﹒７５億美元，連特息派４９﹒６港仙

﹡豐德麗（００５７１）中期盈轉虧蝕１４３０萬元，不派息

﹡恆騰網絡（００１３６）去年純利升２１﹒３倍至９６２２萬元人民幣，不

派息

﹡麗新發展（００４８８）中期純利升３４％至逾１２億元，不派息

﹡麗豐（０１１２５）中期純利升７％至３﹒６億元，不派息

﹡麗新國際（１９１）中期純利微升０﹒１％至６﹒８億元，不派息

﹡李氏大藥廠（００９５０）全年純利跌７﹒７％至２﹒３億元，派息７仙

﹡亞洲金融（００６６２）全年純利升２７﹒５％至４﹒７億元，末期息

７﹒５仙

﹡凱升（００１０２）去年純利升２３﹒６倍至１３７８萬元，不派息

﹡安莉芳（０１３８８）年度純利大升４倍至４﹒９５億元，末期息８仙

﹡中海物業（０２６６９）去年純利升２９％至３億元，末期息１﹒５仙

﹡旭日企業（００３９３）純利微升至８８６７萬元，末期息３﹒２仙

﹡中國派對文化（０１５３２）去年純利跌７５％至１３９９萬人幣，不派息

﹡時富投資（０１０４９）全年扭虧賺４５４８萬元，不派息

﹡中石油（００８５７）全年純利升１﹒９倍至２２８億人幣，息

０﹒０６０７４元

﹡雷蛇（１３３７）全年虧損擴大至１﹒６４億美元，不派息



《公司資訊》﹡３香港表示啟動５ＣＣ載波聚合技術；已申請２６至２８吉赫５Ｇ頻譜

﹡毛記（０１７１６）傳超購６０００倍，為史上超購王

﹡大昌微綫（００５６７）一名主要股東昨悉售股權

﹡民生金融（００２４５）斥５０００萬美元認購網上投資平台公司優先股

﹡港交所（００３８８）李小加冀未來中國生物科技公司市值大於美國；港具

天時地利人和，可吸引生物科技公司上市；李小加回應上交所指成功事情一

開始均是瘋狂及法律上不匹配

﹡周黑鴨（０１４５８）繼續加大營銷投入，小龍蝦需求快速增長

﹡昂納（００８７７）今年研發費升２０％，客戶對今年前景樂觀帶動訂單增

加

﹡中銀推快閃特優１２個月港元定存年利率１﹒４％

﹡渣打香港宣布維持最優惠利率不變

﹡匯豐銀行維持５％最優惠利率

﹡恆生銀行維持５％港元最優惠利率

﹡華君（００３７７）控股股東股權變動

﹡華信地產（００２５２）以１﹒０４億中標救世軍葵涌梨木道物業

﹡隆基泰和（０１２８１）「二供一」獲５﹒２８倍認購

﹡雲南水務（０６８３９）中標湛江市污水處理項目，涉資逾１２億元人民幣

﹡新世界發展（０００１７）推出綠色金融框架及成功批出首筆綠色貸款

﹡綠科科技（００１９５）終止配售協議

﹡王琦辭任中海物業（０２６６９）行政總裁，楊鷗接任

﹡利豐（００４９４）盈轉虧因已終止經營業務，營業額跌幅放緩至８﹒３％

；簡化業務差不多完成，無意調整三年計劃

﹡南海石油（０００７６）附屬斥１０１０萬元人民幣入股上海國雄投資



《國企紅籌》﹡中興通訊成立獨立終端公司，搶佔５Ｇ智能手機市場

﹡金隅（０２００９）逾１４億元人民幣投得成都住宅地使用權

﹡南航（０１０５５）附屬２﹒２億美元購３０架波音飛機

﹡華融表示今年料Ａ股上市，中國不良資產市場進入穩定期

﹡遠洋（０３３７７）今年銷售肯定達千億元人民幣，未來三年保五成增長

﹡中國聯通與蘇寧達成戰略合作，打造智慧零售門店

﹡中移動（００９４１）保持今年利潤派息率穩定，爭取今年通信服務收入增

幅超行業；冀今年派息率穩中有升，力爭保持收入及ＡＲＰＵ領先地位；中

移動料明年下半年５Ｇ標準成熟，監管部門仍研究ＣＤＲ回歸上市

﹡恆安（０１０４４）木漿價格未見回調跡象，將減少促銷及研究高毛利率產

品

﹡中石化油服（０１０３３）中標輸氣管道工程，涉資１２﹒３億元人民幣



《神州民企》﹡李寧（０２３３１）今年首季同店銷售增最多１６％，淨增逾２００店

﹡恆安（０１０４４）去年毛利率下降１﹒９個百分點至４６﹒９％；恆安料

今年衛生巾銷售平穩增長，紙巾毛利率改善

﹡龍湖（００９６０）發３０億元人民幣第一期住房租賃專項公司債券

﹡大生農業金融（０１１０３）質押上海潤通８０％股權

﹡中國利郎（１２３４）今年秋季訂單總金額升３１％

﹡卓爾（０２０９８）新加坡組合資拓線上全球商品貿易平台

﹡都市麗人（０２２９８）與中動向（３８１８）合營拓運動內衣業務



《中國要聞》﹡報道指證監提高ＩＰＯ門檻，近三年淨利合計須逾億元

﹡富貴鳥涉違規使用集資遭中證監調查，上海公司債暴跌

﹡人民銀行上調逆回購中標利率５點子至２﹒５５％；人行：操作利率小幅上

行符合預期，助穩定宏觀槓桿率；５月起停止第四套人民幣在市場上流通

﹡報道指安邦在接管後保單出現大規模贖回，現已趨回穩

﹡中央政治局成員每年向黨中央和習近平書面述職一次

﹡中證監閻慶民稱建設富有國際競爭力中國特色資本市場

﹡首屆數字中國建設峰會４月福州召開，騰訊等報名參加

﹡外媒表示中國擬向美進口農產品及生豬徵稅，反擊特朗普

﹡商務部表示將採取所有必要措施，堅決捍衛自身合法權益；對原產美國的間

苯二酚反傾銷進行復審調查；對原產美國等地的進口相紙繼續徵收反傾銷稅

﹡華為赴美發展再觸礁，報道指百思買將中止與華為合作；華為回應美國百思

買停售手機：尊重選擇

﹡胡潤表示今年中國企業海外併購將回暖，監管積極審慎

﹡建行表示以金融新模式投入住房租賃市場建設和發展；住房租賃平台上線房

源超９萬套，租出超２萬套

﹡湖南４月起放開車用天然氣價格，由市場調節

﹡吉利李軼梵稱入股戴姆勒是戰略投資，交易並不神秘



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒０５％，報１１００５﹒８４點



《其他消息》﹡旺角騷亂案傳召兩警作供，一遭襲後還擊一被擲中送院；旺角騷亂案開槍警

員首作供指向天開槍是別無他選

﹡青年民建聯料逾３００人報名暑假實習計劃

﹡譚耀宗稱喊「結束一黨專政」可否參選由選舉主任決定

﹡證監會唐家成稱冀盡快推進新經濟股諮詢建議

﹡屋宇署１月批２３份建築圖則獲准動工住宅３２５９伙

﹡陳健波稱特首指已將待審批項目減至７０多項並分三類

﹡民主派與林鄭會面，表達以民生先行原則審議工程撥款

﹡港府下周起推行終身年金市場教育，黎明擔任宣傳大使

﹡「拍住賞」與銀聯推出首個雙幣手機錢包「拍住賞」銀聯預付卡

﹡深股通額度全日用３﹒０５億元；滬股通額度全日用１﹒６９億元

﹡花旗調查指本港百萬富翁有百萬人，擁千萬元或以上富翁有６﹒８萬；本港

富豪不滿香港居住環境及教育制度，望逃出香港

﹡中原按揭表示今年Ｐ加幅不逾半厘，對樓市影響輕微；中原料下半年本港跟

隨加息，或有助刺激二手交投

﹡經絡表示下半年本港才有機會加息一至兩次，樓價仍高企

﹡戴德梁行表示二手住宅交投回升，支撐首季樓價升約半成

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