《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２３９５７．８９ 跌 ７２４．４２點╱２．９３％
標普５００ ２６４３．６９ 跌 ６８．２４點╱２．５２％
納斯達克 ７１６６．６８ 跌 １７８．６１點╱２．４３％
倫敦富時１００ ６９５２．５９ 跌 ８６．３８點╱１．２３％
法蘭克福ＤＡＸ １２１００．０８ 跌 ２０９．０７點╱１．７０％
巴黎ＣＡＣ４０ ５１６７．２１ 跌 ７２．５３點╱１．３８％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０４．７５，歐元兌美元１．２３２６
23/03/2018 08:04
《日出而作》道指挫７２４點，中美爆發貿易戰，騰訊ＡＤＲ跌８％
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２３９５７．８９ 跌 ７２４．４２點╱２．９３％
標普５００ ２６４３．６９ 跌 ６８．２４點╱２．５２％
納斯達克 ７１６６．６８ 跌 １７８．６１點╱２．４３％
倫敦富時１００ ６９５２．５９ 跌 ８６．３８點╱１．２３％
法蘭克福ＤＡＸ １２１００．０８ 跌 ２０９．０７點╱１．７０％
巴黎ＣＡＣ４０ ５１６７．２１ 跌 ７２．５３點╱１．３８％
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