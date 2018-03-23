《盤前攻略》中美貿易戰展開，騰訊遭減持，港股低開至少６００點

《經濟通通訊社２３日專訊》華爾街股市隔晚（２２日）急挫，美國總統特朗普宣布向中國

進口商品開徵巨額關稅，涉及的商品總值可能高達６００億美元，加上Ｆａｃｅｂｏｏｋ繼續捱

沽，拖累三大指數顯著下跌。道指以接近全日最低位收市，挫７２４點或２﹒９３％，收報

２３９５７點，失守兩萬四關；標指跌６８點或２﹒５２％，報２６４３點；納指跌１７８點或

２﹒４３％，報７１６６點。



＊恆指夜期低水６３８點，ＡＤＲ急挫８６９點＊



恆指夜期昨日收報３０４３３點，跌６１８點，低水６３８點。

港股ＡＤＲ比例指數急挫８６９點或２﹒８８％，報３０２０２點。預託證券造價全線下跌

，騰訊被最大股東Ｎａｓｐｅｒｓ減持，重創７﹒６８％，折合港元報４０５﹒６７元。工行跌

２﹒５％，折合港元報６﹒６４元。港交所下跌２﹒５２％，折合港元報２５７﹒３４元。國壽

跌２﹒４％，折合港元報２１﹒９６元。油價回吐，中石化下跌２﹒６３％，折合港元報

６﹒５６元。

港股昨早雖然高開１６１點報３１５７５點，但之後由於騰訊（００７００）績後受壓，拖

累港股倒跌，最多曾挫３９６點低見３１０１８點。最終港股下跌３４３點或１﹒０９３％，收

報３１０７１點。



＊中美貿易戰正式展開，騰訊被單一大股東減持＊



中美貿易戰隨著特朗普簽署備忘錄正式展開，內容有關向中國進口商品開徵巨額關稅，涉及

的商品總值可能高達６００億美元。而中國隨即回應，將會對此進行報復，道指隔晚重挫逾

７００點。

此外，騰訊單一大股東、南非投資企業Ｎａｓｐｅｒｓ沽售最多１﹒９億股，佔已發後股本

約２％，每股作價４０５元。雖然Ｎａｓｐｅｒｓ承諾最少於未來三年內，不會再出售騰訊股票

，但騰訊ＡＤＲ亦重創近８％。該股昨日績後受壓，預計今日會再進一步向下，４００元大關勢

危。。

在中美貿易戰開打，加上騰訊遭減持的雙重負面消息夾擊下，預計港股今早將會顯著低開

６００至８００點，百天線（３０３５６點）亦可能失守。（ａｌ）

