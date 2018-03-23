【連環夾擊】港股跌勢稍喘定，現挫７９２點報３０２７８

《經濟通通訊社２３日專訊》港股跌勢稍喘定，現挫７９２點或跌２﹒５５％，最新報

３０２７８，惟仍未重上百天線（約３０３７４），主板成交１３４３﹒７５億元。

中美貿易戰開打，港股今早裂口低開１１４０點報２９９３０，失守三萬關，亦是暫時最低

位。

上證綜合指數報３１８５﹒２６，跌７８﹒２２點或跌２﹒４０％，成交７８８﹒６４億元

人民幣。國指最新仍大跌３１７點，報１２１１０。

騰訊控股（００７００）遭股東掟貨，今早開市低見４０５元，現低位見吸納，跌幅收窄至

５﹒０１％，報４１７﹒４元；成交約２﹒４４億股，涉資９９１﹒５６億元。

萬洲國際（００２８８）受累中美貿易戰，大幅下跌７﹒９２％，報８﹒７２元，暫為最差

藍籌。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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萬洲國際（００２８８） ８﹒７２元 跌７﹒９２％

騰訊控股（００７００） ４１７﹒４０元 跌５﹒０１％

中國平安（０２３１８） ８４﹒９５元 跌３﹒１４％

舜宇光學（０２３８２） １５６﹒３０元 跌２﹒６２％

吉利汽車（００１７５） ２４﹒６０元 跌２﹒５７％



工商銀行（０１３９８） ６﹒６４元 跌２﹒５０％

港交所 （００３８８） ２５７﹒６０元 跌２﹒４２％

建設銀行（００９３９） ８﹒０７元 跌２﹒４２％

中國銀行（０３９８８） ４﹒１９元 跌２﹒３３％

匯豐控股（００００５） ７４﹒６５元 跌２﹒１６％

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