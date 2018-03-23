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23/03/2018 10:10

【連環夾擊】港股跌勢稍喘定，現挫７９２點報３０２７８

　　《經濟通通訊社２３日專訊》港股跌勢稍喘定，現挫７９２點或跌２﹒５５％，最新報
３０２７８，惟仍未重上百天線（約３０３７４），主板成交１３４３﹒７５億元。
　　中美貿易戰開打，港股今早裂口低開１１４０點報２９９３０，失守三萬關，亦是暫時最低
位。
　　上證綜合指數報３１８５﹒２６，跌７８﹒２２點或跌２﹒４０％，成交７８８﹒６４億元
人民幣。國指最新仍大跌３１７點，報１２１１０。
　　騰訊控股（００７００）遭股東掟貨，今早開市低見４０５元，現低位見吸納，跌幅收窄至
５﹒０１％，報４１７﹒４元；成交約２﹒４４億股，涉資９９１﹒５６億元。
　　萬洲國際（００２８８）受累中美貿易戰，大幅下跌７﹒９２％，報８﹒７２元，暫為最差
藍籌。
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　萬洲國際（００２８８）　　　　　８﹒７２元　　　跌７﹒９２％
　　騰訊控股（００７００）　　　４１７﹒４０元　　　跌５﹒０１％
　　中國平安（０２３１８）　　　　８４﹒９５元　　　跌３﹒１４％
　　舜宇光學（０２３８２）　　　１５６﹒３０元　　　跌２﹒６２％
　　吉利汽車（００１７５）　　　　２４﹒６０元　　　跌２﹒５７％

　　工商銀行（０１３９８）　　　　　６﹒６４元　　　跌２﹒５０％
　　港交所　（００３８８）　　　２５７﹒６０元　　　跌２﹒４２％
　　建設銀行（００９３９）　　　　　８﹒０７元　　　跌２﹒４２％
　　中國銀行（０３９８８）　　　　　４﹒１９元　　　跌２﹒３３％
　　匯豐控股（００００５）　　　　７４﹒６５元　　　跌２﹒１６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｍｌ）

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