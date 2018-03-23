【連環夾擊】騰訊收復一半失地，港股仍挫近９００點報３０１９９

《經濟通通訊社２３日專訊》騰訊（００７００）收復一半失地，港股仍挫近９００點，最

新報３０１９９，大幅走低８７１點或跌２﹒８％，主板成交２０９０﹒１９億元。

騰訊大股東掟貨，拖累股價今早裂口低開，開市報４０５元急插８％，已是全日最低位，兼

力守４０５元配售價。幸而低位見吸納，午後跌幅已收窄至３﹒６９％，報４２３﹒２元；成交

約２﹒８１億股，涉資１１４４﹒１９億元。

另外受到中美貿易戰影響，瑞聲（０２０１８）亦重挫８﹒２６％，報１４３﹒３元，成交

１１０億元，暫為最差表現藍籌。

上證綜合指數報３１５４﹒５１，跌１０８﹒９７點或跌３﹒３４％，成交１８８８﹒９８

億元人民幣。國指仍急跌３８７點報１２０３９。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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瑞聲科技（０２０１８） １４３﹒３０元 跌８﹒２６％

舜宇光學（０２３８２） １５１﹒５０元 跌５﹒６１％

吉利汽車（００１７５） ２４﹒１０元 跌４﹒５５％

中國平安（０２３１８） ８４﹒２０元 跌３﹒９９％

騰訊控股（００７００） ４２３﹒２０元 跌３﹒６９％



工商銀行（０１３９８） ６﹒５９元 跌３﹒２３％

建設銀行（００９３９） ８﹒０３元 跌２﹒９０％

港交所 （００３８８） ２５７﹒００元 跌２﹒６５％

中國銀行（０３９８８） ４﹒１８元 跌２﹒５６％

匯豐控股（００００５） ７４﹒５５元 跌２﹒２９％

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