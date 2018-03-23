【連環夾擊】美股急瀉騰訊重挫，港股低開１１４０點報２９９３０

《經濟通通訊社２３日專訊》美國總統特朗普對中國進口商品徵收關稅，中美貿易戰開打，

美國股市全線急挫，三大股指皆錄得６周以來的最大單日跌幅，道指收跌７２４點或２﹒９％，

報２３９５７點；另一方面，騰訊（００７００）被最大股東Ｎａｓｐｅｒｓ減持，ＡＤＲ重創

７﹒６８％，折合港元報４０５﹒６７元。連串不利重大壞消息下，港股裂口低開１１４０點或

跌３﹒６７％，最新報２９９３０，失守三萬大關，及穿百天線（約３０３７１），主板成交

８３５﹒７４億元。國指亦大幅走低４３０點報１１９９６。

騰訊大股東減持，今早已錄得逾７７０億元市前交易，開市競價大跌７﹒８３％，報４０５

元；成交約１﹒９９億股，涉資８０４﹒３０億元。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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舜宇光學（０２３８２） １４６﹒００元 跌９﹒０３％

騰訊控股（００７００） ４０５﹒００元 跌７﹒８３％

建設銀行（００９３９） ７﹒９１元 跌４﹒３５％

中國平安（０２３１８） ８４﹒１０元 跌４﹒１０％

友邦保險（０１２９９） ６５﹒０５元 跌３﹒２０％

中國人壽（０２６２８） ２２﹒００元 跌２﹒２２％

匯豐控股（００００５） ７４﹒７５元 跌２﹒０３％

中國移動（００９４１） ７１﹒００元 跌１﹒０５％

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